İskoçya dünyanın en iyi golf merkezi seçildi

Yaklaşık 600 sene önce İskoçya’da geleneksel bir aktivite haline gelen golf, günümüzün en popüler spor dallarından biri.

Abu Dhabi’de düzenlenen World Golf Awards’ta golf yapılabilecek en iyi yerler seçildi. Golf sporunun anavatanı olan İskoçya, “dünyanın en iyi golf destinasyonu” ilan edildi.