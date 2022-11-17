İskoçya dünyanın en iyi golf merkezi seçildi

Yaklaşık 600 sene önce İskoçya’da geleneksel bir aktivite haline gelen golf, günümüzün en popüler spor dallarından biri.
Abu Dhabi’de düzenlenen World Golf Awards’ta golf yapılabilecek en iyi yerler seçildi. Golf sporunun anavatanı olan İskoçya, “dünyanın en iyi golf destinasyonu” ilan edildi.
World’s Best Golf Course (Dünyanın En İyi Golf Sahası) kategorisinde 5 kez ödül kazanan İskoçya, ilk defa golf sporunun yapıldığı en iyi yer olarak seçildi.
Bu unvanı elinde daha önce Portekiz tutuyordu.
İskoçya’daki golf endüstrisinin yaklaşık 1,3 milyar dolar değerinde olduğu ve golf turizminin ülkeye yılda 339 milyon dolar getirdiği açıklandı.