 İskoçya dünyanın en iyi golf merkezi seçildi | N-Life

İskoçya dünyanın en iyi golf merkezi seçildi

Golf sporunun anavatanı İskoçya, bu hafta Abu Dhabi’de düzenlenen Dünya Golf Ödülleri’nde dünyanın en iyi golf merkezi seçildi.

İskoçya dünyanın en iyi golf merkezi seçildi - 1

Yaklaşık 600 sene önce İskoçya’da geleneksel bir aktivite haline gelen golf, günümüzün en popüler spor dallarından biri.

Abu Dhabi’de düzenlenen World Golf Awards’ta golf yapılabilecek en iyi yerler seçildi. Golf sporunun anavatanı olan İskoçya, “dünyanın en iyi golf destinasyonu” ilan edildi.

İskoçya dünyanın en iyi golf merkezi seçildi - 2

World’s Best Golf Course (Dünyanın En İyi Golf Sahası) kategorisinde 5 kez ödül kazanan İskoçya, ilk defa golf sporunun yapıldığı en iyi yer olarak seçildi.

İskoçya dünyanın en iyi golf merkezi seçildi - 3

Bu unvanı elinde daha önce Portekiz tutuyordu.

İskoçya’daki golf endüstrisinin yaklaşık 1,3 milyar dolar değerinde olduğu ve golf turizminin ülkeye yılda 339 milyon dolar getirdiği açıklandı.

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