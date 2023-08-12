İspanya'nın Estode Plajı'ndaki “sütlü deniz” ışıkları
İspanya'daki ünlü plajda “mareel” olarak da bilinen “sütlü deniz” olayı gerçekleşti.
İspanya'da “mareel” olarak da bilinen “sütlü deniz” olayı meydana geldi.
İspanya'da “mareel” olarak da bilinen “sütlü deniz” olayı meydana geldi.
"Işık saçma" (biyolüminesans) özelliğine sahip tek hücreli canlıların, su üzerinde 'kar' gibi bir parıltı oluşturduğu biyolüminesans olayı Estorde Plajı'nda gerçekleşti.
Ülkenin Galiçya bölgesindeki Estorde Plajı'nda güzel görüntüler oluştu.
İşte Estode Plajı'ndaki “sütlü deniz” ışıklarından yansıyanlar...