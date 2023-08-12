İspanya'nın Estode Plajı'ndaki “sütlü deniz” ışıkları

İspanya'daki ünlü plajda “mareel” olarak da bilinen “sütlü deniz” olayı gerçekleşti.

İspanya'nın Estode Plajı'ndaki “sütlü deniz” ışıkları - 1

İspanya'da “mareel” olarak da bilinen “sütlü deniz” olayı meydana geldi.

N-LIFE HABERLERİ

İspanya'nın Estode Plajı'ndaki “sütlü deniz” ışıkları - 2

"Işık saçma" (biyolüminesans) özelliğine sahip tek hücreli canlıların, su üzerinde 'kar' gibi bir parıltı oluşturduğu biyolüminesans olayı  Estorde Plajı'nda gerçekleşti.

İspanya'nın Estode Plajı'ndaki “sütlü deniz” ışıkları - 3

Ülkenin Galiçya bölgesindeki Estorde Plajı'nda güzel görüntüler oluştu.

İşte  Estode Plajı'ndaki “sütlü deniz” ışıklarından yansıyanlar...

İspanya'nın Estode Plajı'ndaki “sütlü deniz” ışıkları - 4
İspanya'nın Estode Plajı'ndaki “sütlü deniz” ışıkları - 5
İspanya'nın Estode Plajı'ndaki “sütlü deniz” ışıkları - 6
İspanya'nın Estode Plajı'ndaki “sütlü deniz” ışıkları - 7
İspanya'nın Estode Plajı'ndaki “sütlü deniz” ışıkları - 8
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