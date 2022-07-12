İstanbul'a yakın hafta sonu gidilebilecek yerler (İstanbul'a yakın gezilecek yerler)

3- AĞVA

Ağva yemyeşil ormanıyla, masmavi deniziyle iki nehir arasında kalmış, Şile’ye bağlı yazlık bir köy. 25 km uzunluğundaki sahilde yürüyüş yapabilirsiniz. Şile'de doğa sporlarıyla vakit geçirebilir, balık tutabilir ya da akarsu gezintileriyle dolu dolu bir gün geçirebilirsiniz. Bunların yanı sıra Ağva’ya yakın yerleri keşfetmek isterseniz Kilimli köyü tam size göre. Burada güzel fotoğraflar çekebileceğiniz mağara ve kayalıklar sizi bekliyor.

Fotoğraf: Murat Şahin