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İstanbul'da nerelerde balık tutulur? (Balıkçıların rotaları)

Haberler | 17.09.2022 - 09:32

Yaz geride kaldı, sonbaharla birlikte balık sezonu açıldı. Stresten uzak kalmayı sağlayan rahatlatıcı bir aktivite olan balık tutmayı kimi profesyonel olarak kimi amatör olarak yaparak 'ekmeğini denizden çıkarıyor.' Peki İstanbul'da nerelerde balık tutulur? İşte balıkçıların buluşma noktası olan rotalar...

İstanbul'da nerelerde balık tutulur? (Balıkçıların rotaları) - 1

GALATA KÖPRÜSÜ

İstanbul’da balık tutmak denildiği zaman akla ilk gelen yer Galata Köprüsü. Aslında günün her saatinde ve yılın her mevsiminde Galata Köprüsü olta balıkçılarının vazgeçilmez noktası. Galata'da ağırlıklı olarak sarıkanat, çinekop ve istavrit yakalanabilir.

İstanbul'da nerelerde balık tutulur? (Balıkçıların rotaları) - 2

AKINTIBURNU

Akıntıburnu, bulunduğu konum sebebiyle lüfer ve istavritin sıklıkla geçtiği bir alan.

İstanbul'da nerelerde balık tutulur? (Balıkçıların rotaları) - 3

TUZLA GÜZELYALI SAHİLİ

Anadolu Yakası’nda balık tutulacak en iyi yerlerin başında Tuzla Güzelyalı Sahili gelir. Bölgede akıntı çok yoğun olmadığı için palamut ve lüfer gibi balıkları da avlayabilirsin.

İstanbul'da nerelerde balık tutulur? (Balıkçıların rotaları) - 4

DRAGOS

Dragos, Kartal ile Maltepe arasında bulunuyor. Dragos’ta istavrit ve çinekop en çok tutulan balıklar arasında yer alıyor.

İstanbul'da nerelerde balık tutulur? (Balıkçıların rotaları) - 5

ŞİLE

Şile’de ayrıca levrek, eşkina ve kefal balıklarını yılın her ayında olta ile avlayabilmen mümkün.

İstanbul'da nerelerde balık tutulur? (Balıkçıların rotaları) - 6

KİREÇBURNU

Diğer rotalar göre daha sakin olan Kireçburnu'nda en çok çıkan balık da Boğaz'da görmeye alışık olduğumuz istavrit.

İstanbul'da nerelerde balık tutulur? (Balıkçıların rotaları) - 7

ANADOLU KAVAĞI

Anadolu Kavağı’nda kıyıdan istavrit ve kefal avlamak mümkündür. Ayrıca zargana da tutulabilir.

İstanbul'da nerelerde balık tutulur? (Balıkçıların rotaları) - 8

SARAYBURNU

Sarayburnu, Haliç ile Boğaz’ın birleşme noktasıdır. Özellikle çinekop ve lüfer tutmak için uygun bir yer olan Sarayburnu, uskumru ve palamut avı için de uygun bir yerdir.

İstanbul'da nerelerde balık tutulur? (Balıkçıların rotaları) - 9

TARABYA

Meşhur Tarabya Oteli civarında bolca istavrit ve izmarit (İstrongilos) avlanabilen bir bölgedir. Kıyıdan olta ile palamut avı da yapılabilir.

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