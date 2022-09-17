İstanbul'da nerelerde balık tutulur? (Balıkçıların rotaları)

Haberler | 17.09.2022 - 09:32
GALATA KÖPRÜSÜ
İstanbul’da balık tutmak denildiği zaman akla ilk gelen yer Galata Köprüsü. Aslında günün her saatinde ve yılın her mevsiminde Galata Köprüsü olta balıkçılarının vazgeçilmez noktası. Galata'da ağırlıklı olarak sarıkanat, çinekop ve istavrit yakalanabilir.
AKINTIBURNU
Akıntıburnu, bulunduğu konum sebebiyle lüfer ve istavritin sıklıkla geçtiği bir alan.
TUZLA GÜZELYALI SAHİLİ
Anadolu Yakası’nda balık tutulacak en iyi yerlerin başında Tuzla Güzelyalı Sahili gelir. Bölgede akıntı çok yoğun olmadığı için palamut ve lüfer gibi balıkları da avlayabilirsin.
DRAGOS
Dragos, Kartal ile Maltepe arasında bulunuyor. Dragos’ta istavrit ve çinekop en çok tutulan balıklar arasında yer alıyor.
ŞİLE
Şile’de ayrıca levrek, eşkina ve kefal balıklarını yılın her ayında olta ile avlayabilmen mümkün.
KİREÇBURNU
Diğer rotalar göre daha sakin olan Kireçburnu'nda en çok çıkan balık da Boğaz'da görmeye alışık olduğumuz istavrit.
ANADOLU KAVAĞI
Anadolu Kavağı’nda kıyıdan istavrit ve kefal avlamak mümkündür. Ayrıca zargana da tutulabilir.
SARAYBURNU
Sarayburnu, Haliç ile Boğaz’ın birleşme noktasıdır. Özellikle çinekop ve lüfer tutmak için uygun bir yer olan Sarayburnu, uskumru ve palamut avı için de uygun bir yerdir.
TARABYA
Meşhur Tarabya Oteli civarında bolca istavrit ve izmarit (İstrongilos) avlanabilen bir bölgedir. Kıyıdan olta ile palamut avı da yapılabilir.