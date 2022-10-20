İstanbul'da sonbahar güzelliği yaşayabileceğiniz 5 orman

Avrupa Yakası’nda yer alan ve akla ilk gelen yerlerden birisi Belgrad Ormanı... İstanbul'un en geniş ormanlık alanı olarak bilinen, uzun yürüyüş parkurlarına sahip bu ormanda aileniz ve arkadaşlarınızla yürüyüş yapabilir, piknik alanlarında vakit geçirebilirsiniz. Belgrad, içinde bulundurduğu birbirinden farklı binlerce ağaç, kuş ve bitki çeşidiyle bu sonbahar da bize görülmeye değer bir tabiat sunuyor.
Anadolu Yakası’nda şehrin tam ortasında yer alan, sonbaharda görülmeye değer bir başka yeşil alan ise Aydos Ormanı. Şehrin karmaşasından uzaklaşıp huzur bulabileceğiniz bu ormanda keşfedebileceğiniz birçok yer ve etkinlik var. Aydos Tepesi ve Aydos Gölü mutlaka görmeniz gereken yerler arasında. Etrafı yemyeşil ağaçlarla çevrili gölde deniz bisikletiyle gezebilir, mesire alanında piknik yapabilir, parkurlarda yürüyüş yapabilir ya da koşabilirsiniz. Hatta doğayla iç içe bir noktada kamp yapabilir ve gölde balık tutabilirsiniz.
Anadolu Yakası'nda bulunan Ayhan Şahenk Sevgi Ormanı, aynı zamanda Karadeniz kıyılarının çok yakınında yer alıyor. Geniş yürüyüş yollarına sahip bu ormanda kamp yapabilir, piknik alanlarında sevdiklerinizle huzurlu vakit geçirebilirsiniz. Beykoz'da konumlanan sevgi ormanı şu an geçiçi olarak kapalı.
Anadolu Yakası’nda sonbahar güzelliğini yaşayabileceğiniz bir başka rota ise Alemdağ Ormanı. İstanbul’un en yüksek ikinci tepesi olan Alemdağ’da yürüyüş, dağ koşusu ve bisiklet gibi birçok spor aktivetesi yapabilir sakin ve huzurlu bir gün geçirebilirsiniz.
Avrupa Yakası’nda Belgrad Ormanı'nın devamı niteliğinde olan bu orman özellikle çiftlerin çok geldiği bir yer. Özellikle bu mevsim görülmeye değer bu ormanda uzun yürüyüşler yapabilir temiz havanın tadını çıkarabilirsiniz.
Anadolu Yakası’nda temiz hava ve orman kokusu alabileceğiniz Taşdelen Ormanı, doğal su kaynakları, yürüyüş alanları ve piknik yerleriyle sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz ormanlardan bir tanesi. Bu yemyeşil alanda kamp yapabilir, keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz.