İstanbul'un fethinde önemli rol üstlenen Fatih Dökümhanesi turizme kazandırılacak

Vali Birol Ekici ile Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Efe, Demirköy ilçesindeki dökümhaneyi gezerek, yapılması planlanan projeler hakkında görüştü.
Ekici, Osmanlı'nın ilk sanayi tesisinin Fatih Dökümhanesi olduğunu söyledi.
Dökümhanede 1300'lü yılların başından itibaren Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı toplar ve güllelerin döküldüğünü ifade eden Ekici, tesiste uzun yıllar üretim yapıldığını kaydetti.
Tesisi restore ederek turizme kazandırmak istediklerini anlatan Ekici, "Osmanlı'nın ilk sanayi tesisinin ayağa kaldırılmasıyla ilgili Valiliğimiz ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bir çalışması var. Bu çalışma çerçevesinde İstanbul Teknik Üniversitesi akademik personeli ile hazırladığımız bir koruma projemiz var. Burayı Türkiye'nin hazineleri arasına kazandırmak istiyoruz" dedi.
İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi'nin, restorasyon çalışmaları ile ziyarete açılacak olan tarihi alanın turizme kazandırılması amaçlanıyor.