İstanbul'un fethinde önemli rol üstlenen Fatih Dökümhanesi turizme kazandırılacak

Tesisi restore ederek turizme kazandırmak istediklerini anlatan Ekici, "Osmanlı'nın ilk sanayi tesisinin ayağa kaldırılmasıyla ilgili Valiliğimiz ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bir çalışması var. Bu çalışma çerçevesinde İstanbul Teknik Üniversitesi akademik personeli ile hazırladığımız bir koruma projemiz var. Burayı Türkiye'nin hazineleri arasına kazandırmak istiyoruz" dedi.