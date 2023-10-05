İstanbul'un ilk hayvan temalı müzesi olan Kedi Müzesi açıldı
İstanbul'un ilk hayvan temalı müzesi özelliğine sahip Kedi Müzesi, dün Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde açıldı.
İstanbul Beşiktaş Belediyesi tarafından Çırağan Hizmet Binası'nda açılan Kedi Müzesi, masal, oyuncak, oyun ve çizgi roman tarihinin kedilerini bir araya getiriyor.
Açılışta konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kedi müzesi kurma fikrinin göreve başladığı günden beri var olduğunu ve uzun zamandır hayalini kurduklarını belirterek, "Başta Sunay Akın olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Burası bizim eski belediye binamızdı. Belediye meclisimiz burada toplanıyordu. Bu müzeyle birlikte burası çok keyifli hale gelecek" dedi.