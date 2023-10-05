İstanbul'un ilk hayvan temalı müzesi olan Kedi Müzesi açıldı

Müze kurucusu Sunay Akın ise yaklaşık 30 yıl önce Nürnberg Oyuncak Müzesi'ni gezerken çocukların dünyasının insanlığın geleceğini oluşturduğunu anladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Korumacılık düşüncesini, doğa, hayvan ve insan sevgisini geleceğe aktaran nesiller oluşturmalıyız. Bu düşünceyle kedi müzesi kurmaya karar verdik. Neden kedi? Çünkü uygarlık tarihinde insana en yakın olan hayvan hep kedi olmuş. Bugün Göbeklitepe'de kalıntılardaki kapatmalarda bile kedi var. Masal, oyun, oyuncak ve çizgi roman tarihindeki bütün kedilerin peşine düştük. Bu görmüş olduğunuz müze bu anlamda bir ilk. Biz çocukların oyun dünyasına, hayvan sevgisini işlemek istiyoruz. 15 yıl belge ve bilgi topladım."