İstanbul'un tarihi apartmanları

Doğan Apartmanı, U şeklindeki tasarımı ve parlak sarı dış cephesiyle İstanbul'un en karakteristik yapılarından biridir. Bina, 1894 yılında İtalyan mimar Raymondo d'Aranco tarafından Belçikalı bankacı Albert Helbig için yaptırılmıştır.
Beyoğlu Serdar-ı Ekrem Caddesi üzerinde yer alan apartman, Şener Şen, Sezen Aksu ve Okan Bayülgen gibi ünlü isimlere de ev sahipliği yapıyor.
Zengin Sefarad Kamondo ailesi için 19. yüzyılda inşa edilen Kamondo Apartmanı, Yaşar Kemal, Orhan Veli, Sait Faik gibi ünlü sanatçıları ağırlamıştır.
1905 yılında Yunan mimar Khyrikiadis tarafından yaptırılan Jugendstil tarzı Frej Apartmanı, zengin Freige ailesine aittir.
Bina bugün İstanbul Galatasaray Üniversitesi Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne ev sahipliği yapmaktadır.
Mısırlı Abbas Halim Paşa tarafından 1905-1910 yıllarında yaptırılan Mısır Apartmanı, İstanbul'un ilk beton yapılarından biridir.
Ermeni mimar Hovsep Aznavuryan tarafından tasarlanan, İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Mısır Apartmanı; Mehmet Akif Ersoy, Sami Gürnzberg ve Atatürk'ün diş hekimi gibi birçok tanınmış isme ev sahipliği yapmıştır.
Laleli'deki Harikzedegan Evleri; 1922 yılında, büyük bir yangın sonrası evsiz kalanlar için yapılmıştır. Mimar Kemalettin Bey tarafından tasarlanan evler, İstanbul'un ilk sosyal konut örneğiydi. Evler 1985 yılına kadar konut olarak kullanılmış ve daha sonra otele dönüştürülmüştür.
Asker kökenli zengin bir aile olan Sarıcazade ailesi tarafından 1903 yılında Rum mimar Constantine Pappa'ya yaptırılmıştır.
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiliz birliklerinin devraldığı Sarıca Apartmanı, üs olarak kullanıldı.
Boğaziçi sahil şeridindeki Beylerbeyi semtinde bulunan Sakine Hanım Yalısı, 19. yüzyılda inşa edilmiştir. Osmanlı tarzında dekore edilen konak, 2014 yılında restorasyon projesinin ardından butik otele dönüştürülmüştür.