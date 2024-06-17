İsviçre'nin renkli yüzü: Basel rehberi

İsviçre'nin kuzeybatısında bir sınır şehri olan yerleşim, "Basel Stadt" kantonuna başkentlik yapıyor. 170 binin üzerinde nüfusa sahip kent, ülkenin Zürih ve Cenevre'den sonraki en büyük üçüncü şehri olarak nitelendiriliyor.

Avrupa'nın tam ortasında yer alan şehir, kıtanın iki büyük ülkesi Almanya'nın Freiburg ve Fransa'nın Mulhouse kentine komşu olmasıyla kozmopolit özellikleri bünyesinde barındırıyor. Kentte yaşayanların pek çoğu Almanca konuşurken, sınır bölgelerine yakın kesimlerde komşu milletlerden halkların yaşaması nedeniyle Fransızca ve İtalyanca gibi diller de konuşuluyor.

İsviçre'nin kültür sanat başkenti olarak adlandırılan ve "renkli yüzü" olarak nitelendirilen Basel, tarihi yapı ve mekanları, müze ve galerileri, etkileyici mimari yapısı ve özgün sokaklarıyla da ön plana çıkıyor.