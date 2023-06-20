İtalya'da kutsal bölge halka açıldı | Sen de mi Brütüs?

Roma Belediye Başkanı, aralarında ünlü komutan Jül Sezar'ın öldürüldüğü yer de olan kutsal bölgeyi halka açtı.

İtalya'da kutsal bölge halka açıldı | Sen de mi Brütüs? - 1

Jül Sezar’ın öldürüldüğü tarihi bölge artık ziyaret edilebilecek.

N-LIFE HABERLERİ

İtalya'da kutsal bölge halka açıldı | Sen de mi Brütüs? - 2

İtalya'nın başkenti Roma'da, Roma Cumhuriyeti’nin son lideri Jül Sezar’ın öldürüldüğü yer olan Curia di Pompeo ve 4 tapınağın bulunduğu Largo Argentina (Arjantin Meydanı) Kutsal Bölgesi halka açıldı.

İtalya'da kutsal bölge halka açıldı | Sen de mi Brütüs? - 3

MÖ 3’üncü yüzyıldan kalma bölgenin açılışını yapan Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, "Hazineleri ve harikalarıyla şaşırtmaktan asla vazgeçmeyen şehrin büyük kültürel mirasını geliştirmek, daha kullanışlı ve çekici kılmak için böyle devam edelim." dedi.

İtalya'da kutsal bölge halka açıldı | Sen de mi Brütüs? - 4

"SEN DE Mİ BRÜTÜS?"

Ünlü Romalı komutan Jül Sezar, MÖ 44 yılında Marcus Junius Brutus liderliğindeki bir grup senatör tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Bu olay efsaneleşerek İngiliz yazar William Shakespeare’in eseri Jül Sezar oyununa "Sen de mi Brütüs?" sözüyle yansımıştı.

İtalya'da kutsal bölge halka açıldı | Sen de mi Brütüs? - 5
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