İtalya'da kutsal bölge halka açıldı | Sen de mi Brütüs?

MÖ 3’üncü yüzyıldan kalma bölgenin açılışını yapan Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, "Hazineleri ve harikalarıyla şaşırtmaktan asla vazgeçmeyen şehrin büyük kültürel mirasını geliştirmek, daha kullanışlı ve çekici kılmak için böyle devam edelim." dedi.