İtalya'da kutsal bölge halka açıldı | Sen de mi Brütüs?
Roma Belediye Başkanı, aralarında ünlü komutan Jül Sezar'ın öldürüldüğü yer de olan kutsal bölgeyi halka açtı.
Jül Sezar’ın öldürüldüğü tarihi bölge artık ziyaret edilebilecek.
Jül Sezar’ın öldürüldüğü tarihi bölge artık ziyaret edilebilecek.
İtalya'nın başkenti Roma'da, Roma Cumhuriyeti’nin son lideri Jül Sezar’ın öldürüldüğü yer olan Curia di Pompeo ve 4 tapınağın bulunduğu Largo Argentina (Arjantin Meydanı) Kutsal Bölgesi halka açıldı.
MÖ 3’üncü yüzyıldan kalma bölgenin açılışını yapan Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, "Hazineleri ve harikalarıyla şaşırtmaktan asla vazgeçmeyen şehrin büyük kültürel mirasını geliştirmek, daha kullanışlı ve çekici kılmak için böyle devam edelim." dedi.
Ünlü Romalı komutan Jül Sezar, MÖ 44 yılında Marcus Junius Brutus liderliğindeki bir grup senatör tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Bu olay efsaneleşerek İngiliz yazar William Shakespeare’in eseri Jül Sezar oyununa "Sen de mi Brütüs?" sözüyle yansımıştı.