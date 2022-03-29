İtalyan şehri Seborga ülke olmak istiyor

Haberler - ntv.com.tr | 29.03.2022 - 10:51 - Son Güncelleme : 29.03.2022 - 11:13

İtalyan kuzeyinde yer alan küçük şehir Seborga'nın büyük bir hayali var: Bağımsız bir ülke olmak istiyor! Egemenliği henüz kabul edilmese de Seborga’nın kendine ait bayrağı, ulusal marşı ve seçilmiş bir prensesi de bulunuyor.

İtalyan şehri Seborga ülke olmak istiyor - 1

İtalyan Rivierası’nda yer alan küçük bir şehrin büyük bir hayali var: Seborga Prensliği, bağımsız bir ülke olmak istiyor. Seborga’nın kendine ait bayrağı, ulusal marşı, pasaportu, damgası, para birimi ve tabii bir hükümdarı var.

1960’lardan bugüne gelen bağımsızlık isteğiyle, Seborga, egemenliğinin tanınmasını bekliyor.

İtalyan şehri Seborga ülke olmak istiyor - 2

İtalya’nın kuzeyinde, Fransa’ya yakın, 300’ün üzerinde yapısı olan Seborga, yaklaşık 13 kilometrekarelik alanı kaplıyor. Bir başka deyişle İstanbul’un yaklaşık 2,5 katı büyüklükte bir şehir.

Şehre giden yol, resmi olmayan bir sınır kapısına sahip ve Seborga'nın bayrağının renklerine boyanmış bir nöbetçi kulübesi yer alıyor. Bu kapıda ara sıra sınır muhafızları da görülüyor.

İtalyan şehri Seborga ülke olmak istiyor - 3

Güzel bir konuma sahip olan Seborga, belki de dünyanın en ünlü mikro eyaleti olan ve Seborga'nın devam eden bağımsızlık arayışı için bir ilham kaynağı halindeki Monaco Prensliği de dahil olmak üzere Riviera'nın çarpıcı manzarasına bakıyor.

İtalyan şehri Seborga ülke olmak istiyor - 4

SEÇİLMİŞ PRENSES

Seborga Prensesi Nina, seçilmiş bir prenses. Seborga’da monarşi soydan gelmiyor, seçimler her yedi yılda bir yapılıyor ve Prenses Nina bu konuma gelen ilk kadın.

İtalyan şehri Seborga ülke olmak istiyor - 5

Almanya doğumlu olan Nina Döbler Menegatto, Monaco’da yaşıyordu ve 15 yıl önce eski eşiyle birlikte Seborga’yı keşfetti. Önceki prens, Marcello, Prenses Nina ile boşanmasının ardından 2019’da hükümdarlıktan çekildi.

İtalyan şehri Seborga ülke olmak istiyor - 6

Bağımsızlık çabası 1960’larda Giorgio Carbone adlı çiftçinin şehrin tarihine bakması ve bazı şeylerin yanlış yazıldığını görmesiyle başladı.

Seborga, 954 yılında Benediktin keşişlerinin manastırına bağışlandı, keşişler tarafından 1729’da Sardunya Krallığı’na satıldıktan sonra İtalya Krallığı’nın bir parçası haline geldi. Ancak Carbone’ye göre satışın tarihi kaydı yoktu, dolayısıyla Saborga hiçbir zaman meşru olarak İtalya’nın parçası değildi.

İtalyan şehri Seborga ülke olmak istiyor - 7

1946'da İtalya Cumhuriyeti'nin kuruluş yasalarında da Seborga Prensliği ismi geçmedi. Bu nedenle Seborga Prensliği’nin hukuken bağımsız bir mikro ulus olduğu iddia ediliyor. Bu bilginin ortaya çıkmasıyla Seborga’da bağımsızlık isteği belirdi ve bu konuda çalışmalar yapıldı.

İtalyan şehri Seborga ülke olmak istiyor - 8

BREXIT'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

İtalyan Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Seborga’nın teklifini reddetti, ancak prenses kararlı: Bu kolay olmayacak. Bugün ya da yarın olmayacak ama hiçbir şey imkansız değildir. Brexit’e bakın!

İtalyan şehri Seborga ülke olmak istiyor - 9
İtalyan şehri Seborga ülke olmak istiyor - 10

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