İzmir'deki kayak merkezi 7 yıl sonra kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor

"KAYAKSEVERLERİ BEKLİYORUZ"

Bayındır Orman İşletme Müdürü Yavuz Karadağ, İzmir'de yaşayan yaklaşık 4,5 milyon kişinin kış turizminden faydalanmasına imkan sunan tesisin ilçenin ekonomisine önemli katkı sunacağını söyledi.

Bu amaçla Bozdağ Kayak Merkezi ve çevresinde bugüne kadar 17 milyon 722 bin lira maliyetle 592 metre kar köprüsü, 6 sıra çelik kar köprüsü, 100 metre rüzgar perdesi, 2 enerji kırıcı, 2 çığ depolama barajı, 1 saptırma duvarı tesisi yapıldığını belirten Karadağ, şunları kaydetti:

"Burası İzmir ve çevresindeki kış sporunun yapıldığı tek merkez, İzmir'e 130, Ödemiş ilçesine de 30 kilometre mesafedeyiz. 1999, 2013 ve 2015'te burada çığ felaketleri meydana geldi. Daha sonra İzmir Valiliğince buradaki faaliyetler durduruldu. Biz Orman Genel Müdürlüğü olarak 2021 yılından başlamak üzere üç yıl süre zarfında burada çığ önleme projeleri yaptık. Nihayetinde bizim çalışmalarımızı Orman Genel Müdürlüğü olarak tamamladık."