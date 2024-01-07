İzmir'deki kayak merkezi 7 yıl sonra kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çığ tehlikesi nedeniyle 7 yıl önce kapatılan Bozdağ Kayak Merkezi'nin, gelecek hafta etkili olması beklenen kar yağışının ardından hizmete girmesi planlanıyor.
Çeşme başta olmak üzere yazları Türkiye'de "tatil" denilince ilk akla gelen yerlerin başında gelen İzmir, kent merkezine yaklaşık 130 kilometre mesafede 1515 rakımlı kayak merkezini de sınırlarında barındırıyor.
Bozdağ Kayak Merkezi, piknik ve kamp yapmak için de uygun Gölcük Gölü ile Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı döneminde önemli bir yerleşim yeri olan Birgi'ye yakın olmasıyla ön plana çıkıyor.