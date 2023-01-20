İzmit Körfezi'nde 'deniz kalemi' görüntülendi

İzmit Körfezi'nde yapılan dalışta, yumuşak mercan türlerinden 'deniz kalemi' canlısı görüntülendi.

İzmit Körfezi'nde 'deniz kalemi' görüntülendi - 1

İzmit Körfezi'nde gerçekleştirilen dalışta deniz kalemi canlısına rastlandı.

İzmit Körfezi'nde 'deniz kalemi' görüntülendi - 2

Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, İzmit Körfezi'nin Gölcük ilçesi Ulaşlı mevkisinde dalış yaptı. Ceylan, dalışını, Ulaşlı Balıkçılık Derneğinin bilgilendirmesiyle Değirmendere Mahallesi Ulaşlı limanının 500 metre açığında yer alan noktadan gerçekleştirdi.

İzmit Körfezi'nde 'deniz kalemi' görüntülendi - 3

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Değirmendere Sualtı Sporları Kulubünün de desteklediği dalışta Ceylan, yumuşak mercan türlerinden deniz kalemlerini görüntüledi.

İzmit Körfezi'nde 'deniz kalemi' görüntülendi - 4

BİRÇOK CANLIYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Bölgede 25 metreden başlayıp 50 metreden daha derine uzanan resif (sığ alanlarında oluşmuş su altı yüzey yapılar) ise birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

İzmit Körfezi'nde 'deniz kalemi' görüntülendi - 5

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, Marmara'nın farklı yerlerinde görüntülenen deniz kalemlerinin, bu derinliklerde büyük popülasyon oluşturmasının sıra dışı bir kayıt olduğunu söyledi.

İzmit Körfezi'nde 'deniz kalemi' görüntülendi - 6

Ceylan, dalışta, su altı canlılarına yuva olan analitlerin de bölgede aşırı yoğunlaşmasının kayıt altına alındığını dile getirerek, "Ulaşlı Balıkçılık Derneği bölgeyi tanıtmak ve dalış turizminin yeni adresi yapmak gayreti içinde. Dilerim ki burada bir dalış okulu açılır ve bu bölgenin daha fazla dalış turizmine kazandırılmasına çalışılır" diye konuştu.

İzmit Körfezi'nde 'deniz kalemi' görüntülendi - 7

"HER TÜRLÜ YUMUŞAK MERCANI GÖRME ŞANSINA SAHİPSİNİZ"

Dalış eğitmeni Murat Kulakaç da İzmit Körfezi'nde heyecan verici bir keşif olduğunu belirterek, "Ege ve Akdeniz'de görmeye alıştığımız resifler, 25 metreden başlayıp 50 metreye kadar inen inanılmaz görünüşe, inanılmaz canlı yaşamına sahip. Her türlü yumuşak mercanı görme şansına sahipsiniz. İzmit Körfezi'nde bu tip bir resif olması hem olta balıkçılığı hem de dalış turizmi için mükemmel bir durum" ifadelerini kullandı.

İşte İzmit Körfezi'ndeki dalıştan görüntüler...

İzmit Körfezi'nde 'deniz kalemi' görüntülendi - 8
İzmit Körfezi'nde 'deniz kalemi' görüntülendi - 9
İzmit Körfezi'nde 'deniz kalemi' görüntülendi - 10
İzmit Körfezi'nde 'deniz kalemi' görüntülendi - 11
İzmit Körfezi'nde 'deniz kalemi' görüntülendi - 12
İzmit Körfezi'nde 'deniz kalemi' görüntülendi - 13
İzmit Körfezi'nde 'deniz kalemi' görüntülendi - 14
İzmit Körfezi'nde 'deniz kalemi' görüntülendi - 15
İzmit Körfezi'nde 'deniz kalemi' görüntülendi - 16
İzmit Körfezi'nde 'deniz kalemi' görüntülendi - 17
İzmit Körfezi'nde 'deniz kalemi' görüntülendi - 18

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