İzmit Körfezi'nde 'deniz kalemi' görüntülendi

"HER TÜRLÜ YUMUŞAK MERCANI GÖRME ŞANSINA SAHİPSİNİZ"

Dalış eğitmeni Murat Kulakaç da İzmit Körfezi'nde heyecan verici bir keşif olduğunu belirterek, "Ege ve Akdeniz'de görmeye alıştığımız resifler, 25 metreden başlayıp 50 metreye kadar inen inanılmaz görünüşe, inanılmaz canlı yaşamına sahip. Her türlü yumuşak mercanı görme şansına sahipsiniz. İzmit Körfezi'nde bu tip bir resif olması hem olta balıkçılığı hem de dalış turizmi için mükemmel bir durum" ifadelerini kullandı.

İşte İzmit Körfezi'ndeki dalıştan görüntüler...