Japon animasyon stüdyosu Studio Ghibli

Yaklaşık 17,5 kilometrekarelik bir alana yayılan Ghibli Park; Gençlik Tepesi, Ghibli’nin Büyük Deposu, Mononoke Köyü, Cadılar Vadisi ve Dondoko Ormanı olmak üzere beş farklı alana sahip olacak, ancak şu an için sadece üçü ziyaretçilere açık. Gençlik Tepesi, Ghibli’nin Büyük Deposu ve Dondoko Ormanı’nın 1 Kasım’da açıldı. Mononoke’nin Köyü, 2023 sonbaharında, Cadılar Vadisi ise Mart 2024’te açılacak.
Tüm bu büyüleyici yerler, stüdyonun en ünlü filmlerine dayanıyor ve parkın doğasıyla kusursuz bir şekilde uyum sağlamak üzere tasarlanmış. Park, bildiğimiz tema parklarının aksine hız trenleri gibi aktivitelere değil, konukların dolaşmasına, rüzgarı hissetmesine ve bu hayal dünyasını keşfetmesine odaklanıyor. Diğer bir deyişle Ghibli Park, size bir ziyaretçi gibi davranmak yerine, Ghibli evreninin bir parçası olduğunuzu hissettirmek için tasarlandı.
Gençlik Tepesi, Ghibli’nin harikalar diyarına açılan kapı olacak. Burada aynı zamanda ana kapı görevi gören bir gözetleme kulesi yer alıyor. Kulede çeşitli Ghibli filmlerinden tanıyabileceğiniz hayali 19. yüzyıl objeleri bulunuyor.
Eylül 2018’de kapatılan eski bir halka açık yüzme havuzu ise Ghibli’nin Büyük Deposu’na dönüştürülmüş. Tema parkının bu kısmı kapalı olduğundan hava koşullarından bağımsız olarak ziyaretçilerin Ghibli’nin hayal dünyasının keyfini çıkarabilmesini sağlıyor. Alanda sergi salonu, çocuk oyun alanı, mağazalar ve restoranlar ile sergi yer alıyor, ayrıca 170 koltuklu küçük bir de sinema bulunuyor.
Yemyeşil doğayla çevrili Dondoko Ormanı ise Japon tarihinin Showa döneminden (1926-1989) kırsal bir manzarayı andırıyor ve Komşum Totoro’dan Satsuki ve Mei’nin evini içeriyor.
Mononoke’nin Köyü, Prenses Mononoke filminde tasvir edilen kasabanın gerçek hayattan bir canlandırmasını içerecek. Cadılar Vadisi’nin tasarımı, her ikisi de sihirli güçlere sahip kahramanlara yer veren Yürüyen Şato ve Küçük Cadı Kiki filmlerinden ilham alacak. Bir Avrupa kasabasını andıran bu bölümde restoranlar, parklar ve dinlenme alanları bulunuyor. Ziyaretçiler, Kiki’nin ağaçlarla ve lavanta bahçesi ile çevrili aile evini ziyaret edebilecek, hatta Kiki’nin çalıştığı fırından filmdekine benzeyen ekmeklerden satın alabilecek.
Kaynak: Brandlifemag