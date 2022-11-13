Japon animasyon stüdyosu Studio Ghibli

Tüm bu büyüleyici yerler, stüdyonun en ünlü filmlerine dayanıyor ve parkın doğasıyla kusursuz bir şekilde uyum sağlamak üzere tasarlanmış. Park, bildiğimiz tema parklarının aksine hız trenleri gibi aktivitelere değil, konukların dolaşmasına, rüzgarı hissetmesine ve bu hayal dünyasını keşfetmesine odaklanıyor. Diğer bir deyişle Ghibli Park, size bir ziyaretçi gibi davranmak yerine, Ghibli evreninin bir parçası olduğunuzu hissettirmek için tasarlandı.