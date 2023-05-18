Japon kültürünün beşiği: Nara

Japonya'nın eski başkenti Nara’da bulunan 8 eser, UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alıyor.

Japon kültürünün beşiği: Nara - 1

700-784 yılları arası Japonya birliğinin sağlandığı yıllarda ülkenin ilk başkenti olan Nara’nın bu parlak dönemi siyasi, kültürel, sanatsal ve mimari eserlerine yansımış durumda ve 8 eser UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alıyor.

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Japon kültürünün beşiği: Nara - 2

Ormanlarla çevrili dağlar arasında yer alan Nara, günümüzde kutsal tapınaklarıyla turistlerin ilgi merkezi olan bir yerleşim alanı konumunda yer alıyor.

Japon kültürünün beşiği: Nara - 3

Japonya'nın en eski zamanlarının sırları, ülke tarihinin kalıntıları, insanların doğayla uyum içinde yaşadığı dönemden beri hala Nara’yı çevreleyen büyük ormanlarda gömülü olduğuna inanılıyor.

Japon kültürünün beşiği: Nara - 4

İşte Japon kültürünün beşiği olan Nara'dan kareler...

Japon kültürünün beşiği: Nara - 5
Japon kültürünün beşiği: Nara - 6
Japon kültürünün beşiği: Nara - 7
Japon kültürünün beşiği: Nara - 8
Japon kültürünün beşiği: Nara - 9
Japon kültürünün beşiği: Nara - 10
Japon kültürünün beşiği: Nara - 11
Japon kültürünün beşiği: Nara - 12
Japon kültürünün beşiği: Nara - 13
Japon kültürünün beşiği: Nara - 14
Japon kültürünün beşiği: Nara - 15
Japon kültürünün beşiği: Nara - 16
Japon kültürünün beşiği: Nara - 17
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