Japon kültürünün beşiği: Nara

700-784 yılları arası Japonya birliğinin sağlandığı yıllarda ülkenin ilk başkenti olan Nara’nın bu parlak dönemi siyasi, kültürel, sanatsal ve mimari eserlerine yansımış durumda ve 8 eser UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alıyor.
Ormanlarla çevrili dağlar arasında yer alan Nara, günümüzde kutsal tapınaklarıyla turistlerin ilgi merkezi olan bir yerleşim alanı konumunda yer alıyor.
Japonya'nın en eski zamanlarının sırları, ülke tarihinin kalıntıları, insanların doğayla uyum içinde yaşadığı dönemden beri hala Nara’yı çevreleyen büyük ormanlarda gömülü olduğuna inanılıyor.
İşte Japon kültürünün beşiği olan Nara'dan kareler...