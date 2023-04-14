Japonya'da 20 metre derinlikteki kar koridoru yeniden ziyarete açılıyor

Japonya'nın üç kutsal dağından biri olan uhrevi Tateyama Dağı yakınlarındaki dev kar koridoru, 15 Nisan'dan itibaren gezginlere yeniden açılıyor.
Büyük kar vadisi anlamına gelen Yuki no Otani adındaki 500 metre uzunluğundaki patika, Tateyama Kurobe Alp Rotası'nın en yüksek noktasında, 20 metreye kadar yükselen kardan duvarlarla çevrili.
Tokyo'nun kuzeyindeki Toyama ve Nagano vilayetleri boyunca uzanan, "Japonya'nın Çatısı" olarak adlandırılan 90 kilometrelik gezi rotası, 3015 metrelik Tateyama Dağı ve 2478 metrelik Akazawa-dake Dağı zirvelerinin inanılmaz manzaralarını sunuyor.
Japonya'nın en yüksek kaplıcasından ülkenin en yüksek şelalesine kadar her şey bu manzaraya dahil.
Ancak rotanın en büyük cazibesi, 25 Haziran'a kadar açık kalacak olan koridorda yaklaşık 20 dakika süren kar yürüyüşü.
Turistik cazibe merkezi, karla kaplı Tateyama Toll Yolu'nda kar küreme makinesi süren görevlilerin aylarca süren yorucu çalışmalarının sonucu oluştu.
Turistik cazibe merkezi, karla kaplı Tateyama Toll Yolu'nda kar küreme makinesi süren görevlilerin aylarca süren yorucu çalışmalarının sonucu oluştu.
Yuki no Otani yürüyüş yolunun açılışı aynı zamanda kış sonunda tüm Tateyama Kurobe Alp Rotası boyunca trafiğin yeniden başlayacağına işaret ediyor.
Bölgedeki diğer ilgi çekici yerler arasında yürüyüş tutkunlarına Tateyama sıradağlarının bir parçası olan Tsurugi Dağı'nın güzel manzarasını sunan Panorama Yolu da var. Burası 7 Mayıs'a kadar açık olacak.
Gezginler ayrıca Japon Alpleri'nin panoramik manzarasını sunan bir gözlem noktasına sahip olan Daikanbo İstasyonu'ndaki Kar Kamakura'yı (Japon iglosu) ve Kar Tüneli'ni de ziyaret edebiliyor.