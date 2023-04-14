Japonya'da 20 metre derinlikteki kar koridoru yeniden ziyarete açılıyor

Tokyo'nun kuzeyindeki Toyama ve Nagano vilayetleri boyunca uzanan, "Japonya'nın Çatısı" olarak adlandırılan 90 kilometrelik gezi rotası, 3015 metrelik Tateyama Dağı ve 2478 metrelik Akazawa-dake Dağı zirvelerinin inanılmaz manzaralarını sunuyor.

Japonya'nın en yüksek kaplıcasından ülkenin en yüksek şelalesine kadar her şey bu manzaraya dahil.

Ancak rotanın en büyük cazibesi, 25 Haziran'a kadar açık kalacak olan koridorda yaklaşık 20 dakika süren kar yürüyüşü.