Jessica Nabongo dünyadaki tüm ülkeleri gezen ilk siyahi kadın oldu

Haberler - ntv.com.tr | 11.07.2022 - 14:53 - Son Güncelleme : 11.07.2022 - 16:02
Uganda asıllı 38 yaşındaki Amerikalı gezgin Jessica Nabongo, dünyadaki tüm ülkeleri gezen ilk siyahi kadın unvanının sahibi oldu.
Dünya üzerinde Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 195 ülkenin tamamına ayak basmayı başaran Nabongo, toplamda 450 fazla uçuş yaptı ve 1 milyondan fazla mil biriktirdi.
Birleşmiş Milletler’in resmi olarak tanıdığı ülkeleri ziyaret ederek prestijli bir kulübe dahil olan Nabongo, son seyahatini Seyşeller’e 28 kişilik bir grup ile yaptı.
CNN’te Travel’e yaptığı seyahatlerle ilgili konuşan gezgin, bir yıl içinde 170’den fazla uçak yolculuğu yaptığını belirtti. Nabongo, “Çok kez paniğe kapılıp ‘Aman Tanrım yoksa başaramayacak mıyım” dediğini dile getirdi.
Gezi anılarını topladığı ‘The Catch Me If You Can’ (Yakalayabilirsen Yakala) isimli bir kitap da yazan Nabongo, aynı adı taşıyan bloğunda da gezdiği 195 ülke ile ilgili deneyimlerini paylaştı.
“Tam bir coğrafya hastasıyım” diyen gezgin, böyle bir deneyimin her zaman hayalini kurduğunu belirtti. “2017 yılında, 35 yaşıma kadar bu hayalimi gerçekleştirmeyi planlamıştım” diyen Nabongo, dünyayı gezme planını doğum gününden 5 ay sonra tamamlayabildiğini söyledi.
Babasının doğum gününde bu hayalini gerçekleştirebildiğini belirten gezgin, babasını 19. yaş gününden iki gün sonra kaybettiğini ve onu bu şekilde hayaline dahil etmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Aslen Detroit doğumlu olan Nabongo, kitabını yazma sebeplerinden biri olarak dünyadaki tüm ülkelere ayak basan 400 kadar insan arasında Siyahilerin çok az sayıda olmasını gösterdi.
"Dünyayı beyaz erkeklerin penceresinden görmeye çok alışkınız. Dünyada farklı insanlar olarak var oluşumuz benzersiz tecrübeler içeriyor. Ama aynı zamanda benim insanlığa olan bakış açımda da büyük farklar var" dedi.