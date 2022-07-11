Jessica Nabongo dünyadaki tüm ülkeleri gezen ilk siyahi kadın oldu

BAKIŞ AÇILARIMIZ FARKLI

"Dünyayı beyaz erkeklerin penceresinden görmeye çok alışkınız. Dünyada farklı insanlar olarak var oluşumuz benzersiz tecrübeler içeriyor. Ama aynı zamanda benim insanlığa olan bakış açımda da büyük farklar var" dedi.