Kahramanmaraş'taki 39 tarihi cami depremde hasar gördü

Dulkadiroğulları'ndan Süleymanoğlu Alaüddevle Bey tarafından 1496'da yapılan ve kentin sembolleri arasında yer alan Ulu Camii ve Dumlupınar Mahallesi'ndeki Timurtaş Paşa tarafından 1704 yılında yapılan ve çeşitli dönemlerde onarım gören, 2'nci Abdülhamid döneminde de minare hariç tamamen yıkılıp, yeniden inşa edilen Arasa Camii hasar aldı.