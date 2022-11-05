Kahramanmaraş'taki Akifiye Yaylası'na sonbaharın renkleri hakim oldu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı 1800 rakımlı Akifiye Yaylası, sonbahar renklerine büründü.
İlçe merkezine 14 kilometre mesafede yer alan yayla, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor.
Her mevsim farklı güzellikleriyle ilgi gören yayla, özellikle sonbaharda yeşil, sarı ve kırmızının tonlarındaki tabiatıyla doğaseverleri ağırlıyor.
Yayla, köknar, kayın, sedir, çam, eğrelti ve meşe gibi birçok bitki türüyle doğal fotoğraf stüdyosunu andırıyor.
İşte Kahramanmaraş'taki Akifiye Yaylası'ndan sonbahar manzaraları...