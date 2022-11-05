Kahramanmaraş'taki Akifiye Yaylası'na sonbaharın renkleri hakim oldu

Kahramanmaraş'ta bulunan Akifiye Yaylası, sonbahar manzaralarıyla ziyaretçileri büyülüyor.

Kahramanmaraş'taki Akifiye Yaylası'na sonbaharın renkleri hakim oldu - 1

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı 1800 rakımlı Akifiye Yaylası, sonbahar renklerine büründü.

Kahramanmaraş'taki Akifiye Yaylası'na sonbaharın renkleri hakim oldu - 2

İlçe merkezine 14 kilometre mesafede yer alan yayla, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Kahramanmaraş'taki Akifiye Yaylası'na sonbaharın renkleri hakim oldu - 3

Her mevsim farklı güzellikleriyle ilgi gören yayla, özellikle sonbaharda yeşil, sarı ve kırmızının tonlarındaki tabiatıyla doğaseverleri ağırlıyor.

Kahramanmaraş'taki Akifiye Yaylası'na sonbaharın renkleri hakim oldu - 4

Yayla, köknar, kayın, sedir, çam, eğrelti ve meşe gibi birçok bitki türüyle doğal fotoğraf stüdyosunu andırıyor.

İşte Kahramanmaraş'taki Akifiye Yaylası'ndan sonbahar manzaraları...

Kahramanmaraş'taki Akifiye Yaylası'na sonbaharın renkleri hakim oldu - 5
Kahramanmaraş'taki Akifiye Yaylası'na sonbaharın renkleri hakim oldu - 6
Kahramanmaraş'taki Akifiye Yaylası'na sonbaharın renkleri hakim oldu - 7
Kahramanmaraş'taki Akifiye Yaylası'na sonbaharın renkleri hakim oldu - 8
Kahramanmaraş'taki Akifiye Yaylası'na sonbaharın renkleri hakim oldu - 9

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