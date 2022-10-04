Kapadokya 9 ayda 3 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı

ZİYARETÇİ İSTATİSTİKLERİ PAYLAŞILDI

Nevşehir Valiliği, bölgedeki müze ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayısına ilişkin istatistikleri paylaştı.

Buna göre, ilk 9 ayda en yoğun dönem 652 bin 921 ziyaretçi ile ağustos oldu. Bölgedeki müze ve ören yerlerini ocakta 88 bin 677, şubatta 83 bin 432, martta 133 bin 166, nisanda 247 bin 459, mayısta 477 bin 757, haziranda 381 bin 761, temmuzda 479 bin 860, ağustosta 652 bin 921, eylül de ise 571 bin 960 turist ziyaret etti.