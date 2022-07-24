Kapadokya semalarında "BALONFEST 2022" şöleni

Balon turuna katılım sağlayan turist sayısında artış yaşanmasının yanı sıra yerli sıcak hava balonu üretimi konusunda da önemli adımlar atıldığını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizde 2022 yılının ilk 6 ayında, Kapadokya, Pamukkale, Çat ve Soğanlı bölgelerinde toplamda 450 pilot ve 313 balon ile birlikte 14 bin 166 uçuş gerçekleştirdik. Bu uçuşlarla 281 bine yakın balon yolcusu taşıdık. Taşınan balon yolcusu sayımız 3 kattan fazla arttı. Eğitim uçuşlarımız da 1681'den, 2 bin 681'e yükseldi. Ülkemizdeki balon üretim, tasarım ve sertifikasyon faaliyetlerindeki artış bizleri memnun ediyor."