Kapadokya'da 19 kaldera tespit edildi

"KAPADOKYA, ERCİYES, HASAN DAĞI VE MELENDİZ'İN ÜRÜNÜ DEĞİL"

NEVÜ'nün YÖK tarafından 2021'de "Doğal ve Kültürel Miras Turizmi" alanında ihtisas üniversitesi ilan edildiğini anımsatan Akın, "Bölgedeki kayaçların yaşlarının tespiti ve jeolojik yapısı gibi birçok çalışmayı duyurmaya çalışıyoruz. Kapadokya'nın Erciyes, Hasan Dağı ve Melendiz'in ürünü olmadığını, kendi volkanik çıkış noktalarından çıkan volkanik malzemelerin ürünü olduğu yönündeki bilgilendirmeleri bilimsel ve toplumsal ölçekte yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Kapadokya'daki kayaçların bilinen lav kapsamında olmayıp, piroklastik kayaç olarak adlandırılan "eski volkanizma" malzemelerinden oluştuğunu savunan Akın, yüzeye kayaç ve kül olarak çıkan volkanik malzemelerin, depolanmanın etkisiyle ortaya çıkan basınçla taşlaşarak yumuşak kayaları oluşturduğunu dile getirdi.