Kapadokya'da "BALONFEST" heyecanı başladı

Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan da etkinliğin renkli görüntülere sahne olduğunu ifade ederek, "16 figürlü balon ile firmamız tarafından üretilen 40 yerli sıcak hava balonlarıyla beraber güzel bir festival olacağına inanıyoruz. Sıcak hava balonu denilince akla gelen ilk yer Kapadokya'dır. Bu yıl festivale ilgi çok daha fazla. Umut ediyorum ki gelecek yıl dünyanın en önemli festivallerinden birini gerçekleştirerek Kapadokya'nın balon ve festival ile etkileşimini artırmak istiyoruz." diye konuştu.