Kapadokya'da çekilen fotoğraflar bir yılda yaşanan kuraklığı gözler önüne seriyor

Konuklarına her mevsim farklı manzara sunan Kapadokya'da, normalin üstünde seyreden sıcaklık nedeniyle yaz aylarını aratmayan görüntüler ortaya çıkıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2022 aralık dönemi kuraklık haritasına göre, "şiddetli kurak" görülen iller arasında yer alan Nevşehir'de yaz mevsimini aratmayan günler yaşanıyor.
Uzun yıllar sıcaklık ortalaması verilerine göre, ocak ayında ortalama sıcaklık seviyesinin sıfırın altında olduğu bölgede, mevsim koşulları itibarıyla beyaza bürünmesi gereken turizm merkezlerine gelen turistler kuru zeminle karşılaşıyor.
Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde, geçen kış ile bu yıl aynı noktalardan çekilen fotoğraf ve görüntüler bölgedeki kuraklığı gözler önüne seriyor.
Bölgeyi ziyaret eden yabancı konuklar, soğuk ve yağıştan uzak turizm merkezlerinde iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı manzarayı seyrediyor.
İşte bir yılda Kapadokya'da görülen değişim...