Kapadokya’da mutlaka görülmesi gereken yerler

Planınızı yaparken Kapadokya’nın hangi bölgelerinde olacağınızı planlamanız gerekecek. Kapadokya’yı üçgen veya bir kare şeklinde düşünebilirsiniz. Ortasında Göreme, kuzeyinde Kızılırmak ve Avanos, doğusunda Ürgüp ve güneyinde Uçhisar ile Ortahisar.
Peri bacaları ile Kapadokya rehberimize başlayalım. Peri bacaları, Kapadokya’nın en ilgi çekici yeryüzü şekilleri arasında yer alıyor. Bölgedeki iki adet sönmüş volkanın püskürttüğü lavların aşınması ile oluşmuşlar. 3268 metredeki zirvesiyle Aksaray il sınırlarında kalan Hasan Dağı ile 3916 metredeki zirvesiyle Kayseri sınırları içinde kalan Erciyes Dağı bölgeye güzellik katan bu oluşumlar. Kapadokya’da en güzel görünüme sahip peri bacaları Paşabağ ve Çavuşin taraflarında bulunuyor. En ünlüsü Üç Güzeller iken, deveye, köpeğe ve farklı şekillere benzeyen görüntülere sahip peri bacaları da görmeye değerler.
Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında Türkiye denildiğinde akla gelen ilk on tursitik aktivitenin içinde Kapadokya ve balon turu yer alıyor. Ürgüp, Göreme ve Uçhisar tarafında balon turu düzenleyen firmalar bulunuyor. Bu coğrafyayı yükseklerden keşfetmek ve balon ile uçabilmek masalsı bir deneyim sunuyor. Kapadokya’da mutlaka bu deneyimi yaşamanızı öneririm. Sıcak hava balonları balonun içine doldurulan sıcak helium gazı ile havalanıyor.
Balon kapasiteleri on ila yirmi kişi arasında değişiyor. Balon sepetinde iki kişinin sığabileceği büyüklükte bölmeler bulunuyor. En ortadaki bölme pilota ait. Balonun üstünde bir de kamera bulunuyor ve tüm uçuşu videoya çekiyor. Eğer dört kişiden kalabalık bir grupsanız uçuş videonuzun olduğu flash diski satın alabilirsiniz. Uçuş için en uygun zaman bahar ayları. Eğer hava şartları kötüyse uçuş erteleniyor veya iptal oluyor. Kapadokya’da sabah ve akşam olmak üzere iki farklı uçuş var. En çok tercih edilen sabah uçuşları. Balonlar uçuş süresince yaklaşık 600 metreye kadar yükselebiliyor. Yükseklik korkusu olanları uyarmış olalım.
Sabah uçuşlarının ritüeli erken uyanmak. Sabah 4:30 gibi servisler sizi otelinizden alıyor ve toplanma merkezine götürüyor. Kısa bir atıştırmalık kahvaltıdan sonra balonların yanlarına gidiyorsunuz. Orada balonun hazırlanma aşamalarını anlık olarak seyrediyorsunuz. Önce balonların içine hava basılıyor ve şişiriliyor; ardından sepetin içine binen gezginler gökyüzüne doğru yükseliyor.
Kapadokya’da her konsepte uygun konaklama yapılabilir.
Kapadokya’da gezilecek yerler nispeten birbirine yakın gözükse de hususi araç dışında mesafeleri kat etmek zor. Gezilecek yerleri yakınlıklıklarına göre gruplamaya çalıştım. Burada merkez olarak Göreme’yi alıp uzaklığına göre sıralamayı yapacağım.
Göreme Açık Hava Müzesi
Göreme Açık Hava Müzesi, M.Ö. 4 yüzyıla kadar uzanan tarihi boyunca manastırlar, kiliseler ile bir yaşam kompleksi olarak hizmet vermiş. Geniş bir alana yayılan yerleşim bölgesi olan alanda erken dönem Hristiyanlığa ait doğum, af dileme, son yemek, vaftiz, başkalaşım ile çarmıha gerilme gibi kutsal sahneler kilise manastırların içinde resmedilmiş. Zaman içinde kısmi tahribat olsa dahi Kızlar ve Erkekler Manastırı, Elmalı Kilise, Azize Barbara Şapeli, Yılanlı Kilise, Karanlık Kilise, Çarıklı Kilise, Tokalı Kilise gibi bölgeler gezilebiliyor.
Aşıklar Vadisi
Kapadokya bölgesindeki vadilerin ilkine geldik. Bu bölge Göreme’nin kuzeybatı tarafında yer alıyor. Eğer bir balon turu yaparsanız bu bölge içinde uçacaksınız. Göreme’nin Ortahisar tarafına bakan yamaçları da günbatımı ve doğumu için seyirlik alanlar. Aydın Kırağı Sokak balona binemeyenler için fotoğraf çekimi ve günbatımı seyri alanlarına ev sahipliği yapıyor.
Uçhisar Kalesi
Göreme’den Güneybatıya Uçhisar’a geçiyoruz. Uçhisar Kalesi olarak isimlenen kale bölgedeki görülmesi ve ziyaret edilmesi tavsiye edilen en önemli yer olarak öne çıkıyor. Bölgedeki en büyük peri bacası oluşumu olan kale Bizans dönemine ait oyma kaya mezarlara ev sahipliği yapıyor.
Güvercinlik Vadisi
Uçhisar tarihin belli dönemlerinde mezarlık alanı olarak kullanılmış alanlar içeriyor. Bu peri bacalarında ise ışık alınmasına yönelik delikler açılmış. Bu alanlar da güvercinler tarafından mesken tutulmuş.
Ürgüp Temenni Tepesi
Ürgüp’e geçiyoruz. Ürgüp de Kapadokya’daki diğer bölgeler gibi fantastik kaya oluşumlarına sahip. Bunlardan ilk göze çarpanı ise meydandaki Temenni Tepesi. Buradan manzarayı seyre dalabilir, çıkacağınız yüksek yokuşlardan (turist olmak bunu gerektirir) sonra tepedeki kafede bir şeyler içebilir ve adı üstünde olan tepede dilekte bulunabilirsiniz.
Asmalı Konak
Nurgül Yeşilçay ile Özcan Deniz’i Asmalı Konak’ta izleyen kaç kişi var? Ben izlemedim ama bir dizi meşhur ederse bir yeri böyle ediyor işte! Nasıl ki Cumalıkızık Kınalı Kar ile ünlenmiş, Ürgüp de işte bu konak ile ünlenmiş.
Üçgüzeller
Kapadokya bölgesindeki en ilginç kaya oluşumlarından biri ve tam bir peri bacası görüntüsünü görebileceğiniz üçlü kaya oluşumu. Kral, prenses ve çobanın aşkı hikayelerinden biri de burası için uydurulmuş. Mitolojide çok fazla çoban hikayesi duyduğumuzdan hikaye kısmını pas geçebiliriz.
Ortahisar Kalesi
Ortahisar’a geldiğinizde gözlerinize inanamayacak büyüklükte bir peri bacası görürsünüz. Tam kasaba meydanında yer alan bu peri bacası Kapadokya bölgesinin en büyük peri bacası olarak adlanır. Etiler tarafında ilk kez oyulan peri bacası savunma amacıyla, sonralarında ise sığınak olarak kullanılmış.
Saç Müzesi
Avanos’ta çok dikkat çekici yerlerin başında gelen bir müze var. Fantastik bir hikayenin sonucunda, buraya bırakılan saçlar istemdışı bir koleksiyon oluşturunca Galip Bey tarafından müzeye çevrilmiş. Görmeniz gereken bir yer mi? Görmeseniz de olur ama dediğim gibi örneğine rastlanmamış bir müzeden, bir çömlekçi dükkanının üst katındaki küçük bir bölümden bahsediyoruz.
Dervent Vadisi
Ürgüp – Avanos yolu üzerinde yer alan vadi Kapadokya’nın en çok dikkat çeken vadilerinden birini oluşturyor. Buradaki peri bacalarının şekilleri hayvanlara benzetiliyor. En çok da deve görünümlü peri bacası dikkat çekiyor. Rotanızda yer almasını dileriz.
Zelve Açık Hava Müzesi
Dervent yönünden direksiyonu Çavuşin yönüne doğru kırdığınızda karşınıza fantastik bir yer daha çıkacak: Zelve Açık Hava Müzesi. Müze kartınızla ziyaret edebileceğiniz bölgedeki alanda sıklıkla farklı inanışlara ait ibadethaneler ve eski yerleşimler göreceksiniz.
Paşabağı Vadisi
İçinizde hala vadi görme isteği kaldı mı? İşte size Kapadokya bölgesinin en çok fotoğraflanan ve dünyada bir yer olamaz dedirten vadisine geliyoruz: Paşabağı. Bu bölgedeki peri bacalarında daha büyük ve keskin şekiller ön plana çıkıyor. Bölge aynı zamanda Zelve’nin bir parçası.
Kapadokya Yeraltı Şehirleri
Kapadokya’daki peri bacaları, vadiler ve balonlar derken önemli bir rotayı atlamış olmayalım. Bölge peri bacalarındaki yerleşimler kadar yeraltı yerleşimleri ile de turistik bir rota oluşturuyor. Gerçekten çok sayıda vadi olduğu kadar çok sayıda da yeraltı şehri bulunuyor. Biz bulunduğumuz süre içinde ancak bir tanesine zaman ayırabildik. Keşfettiğimiz Kaymaklı yeraltı şehri Göreme bölgesinin 25 km kadar güneyinde, aynı isimli Kaymaklı’da bulunuyor. Sekiz katlı yapının 5000 kişi kapasiteli bir şehir olduğu tahmin ediliyor.
Kaymaklı’nın 10 km kadar güneyinde yer alan Derinkuyu, Kaymaklı’nın doğusunda ise 8 katlı bir yeraltı şehri olan Mazı bulunuyor. Bir diğer yer altı şehri de Tatlarin, Nevşehir’in batısında yer alıyor.
Ihlara Vadisi
Göreme’den 80 km kadar güneye, Hasan Dağı’nın eteklerine uzanıyoruz. Burası Melendiz Çayı’nın derin vadiler açarak kendisine su yolu oluşturduğu, 14 km uzunluğundaki eşsiz bir doğa harikası. Belisırma ve Ihlara girişlerinin olduğu vadiye iki koldan girebilmeniz mümkün. Derin bir vadinin içine uzun basamakları arşınlayarak girip Melendiz Çayı boyunca keyifli bir yürüyüş yapıyorsunuz. Eski adı Peristremma olan Ihlara’da 105 adet kilise ve sayıları 10 bine ulaşan oyma yapı bulunuyor.
Kaynak: Brandlifemag