Kapadokya’da mutlaka görülmesi gereken yerler

Planınızı yaparken Kapadokya’nın hangi bölgelerinde olacağınızı planlamanız gerekecek. Kapadokya’yı üçgen veya bir kare şeklinde düşünebilirsiniz. Ortasında Göreme, kuzeyinde Kızılırmak ve Avanos, doğusunda Ürgüp ve güneyinde Uçhisar ile Ortahisar.

Peri bacaları ile Kapadokya rehberimize başlayalım. Peri bacaları, Kapadokya’nın en ilgi çekici yeryüzü şekilleri arasında yer alıyor. Bölgedeki iki adet sönmüş volkanın püskürttüğü lavların aşınması ile oluşmuşlar. 3268 metredeki zirvesiyle Aksaray il sınırlarında kalan Hasan Dağı ile 3916 metredeki zirvesiyle Kayseri sınırları içinde kalan Erciyes Dağı bölgeye güzellik katan bu oluşumlar. Kapadokya’da en güzel görünüme sahip peri bacaları Paşabağ ve Çavuşin taraflarında bulunuyor. En ünlüsü Üç Güzeller iken, deveye, köpeğe ve farklı şekillere benzeyen görüntülere sahip peri bacaları da görmeye değerler.