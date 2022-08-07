Kapadokya'daki müze ve ören yerlerine ziyaretçi yağdı

TEMMUZ EN YOĞUN AY OLDU

Bu yıl en yoğun dönem 479 bin 860 ziyaretçi ile temmuz ayı oldu.

Bölgeyi ocakta 88 bin 677, şubatta 83 bin 432, martta 133 bin 166, nisanda 247 bin 459, mayısta 477 bin 757, haziranda 381 bin 761 turist ziyaret etti.