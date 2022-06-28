Kapadokya’nın en özgün dönüşüm projesi: Argos in Cappadocia

ORGANİK ÜRÜNLER YETİŞİYOR

Argos in Cappadocia, toprak sulamasının bir kısmını yağmur sularından gerçekleştirirken damlama sulama sistemiyle her yıl kendi mahsullerini yetiştiriyor. Kapadokya’nın mutfak mirasını korumak ve yaşatmak üzere çalışmalarına devam eden otelde, bahçelerinde yetişen organik ürünler kullanılıyor.