Kapadokya’nın en özgün dönüşüm projesi: Argos in Cappadocia

Haberler - ntv.com.tr | 28.06.2022 - 14:40
Kapadokya'nın doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak ve burada yaratılan mirası geleceğe aktarmak üzere hayata geçirilen Argos in Cappadocia, Kapadokya'daki en özgün dönüşüm projelerinden biri olma özelliği taşıyor.
Argos in Cappadocia, kökten gelen sürdürülebilirliği odağına alıyor; yaşamın ve doğanın döngüsüne katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Kapadokya’nın gelişiminde önemli bir model oluşturan Argos in Cappadocia, gelecek nesiller için su kaynaklarının tasarruflu kullanılması amacıyla bahçe sulamasında ve tesis su tüketiminde arıtma sistemi kullanıyor.
Mazgallardan toplanan yağmur suları 500 tonluk su dehlizinde toplanarak kum filtresinden geçiriliyor ve bahçe sulamasında kullanılıyor. Ayrıca damlama sulama sistemi tercih edilerek, su, gübre ve enerji tasarrufu sağlanırken, topraktan da yüksek verim üretilmesi hedefleniyor. Yıl içerisinde gerçekleşen sulamanın %25’i gri sudan karşılanıyor.
Argos in Cappadocia, toprak sulamasının bir kısmını yağmur sularından gerçekleştirirken damlama sulama sistemiyle her yıl kendi mahsullerini yetiştiriyor. Kapadokya’nın mutfak mirasını korumak ve yaşatmak üzere çalışmalarına devam eden otelde, bahçelerinde yetişen organik ürünler kullanılıyor.
Mahsullerin özelliklerini ve hikayesini dinlemek isteyen misafirlere bahçe turları organize edilerek dalından taptaze mahsullerin tadımı, endemik bitkilerin kokuları eşliğinde yapılıyor. Toplanan taze mahsuller Argos in Cappadocia şefiyle birlikte gerçekleştirilen yemek atölyesinde leziz tariflere dönüşüyor, günlük menüler yaratılıyor.
Otelin bahçesinden çıkan sebze, meyve ve ağaç parçaları değirmenden geçirilerek küçük parçalara ayrılıyor ve kompost üretim sürecine katkı sağlanıyor. Yıl içerisinde bahçelerde kullanılan gübrelerin yarısı komposttan elde ediliyor. Atıkların kompost gübre üretimi için kullanılmasıyla, atık geri kazanımı büyük ölçüde sağlanıyor; organik atıklar bahçe bitkileri için değerlendiriliyor
26 yıllık sürdürülebilir bir kırsal dönüşüm projesi olan; Kapadokya’nın gelişiminde önemli bir model oluşturan Argos in Cappadocia, “Doğuştan İyi Bir Gelecek” vizyonundan ilhamla sürdürülebilirlik alanında odaklı ve ölçülebilir çalışmalar hayata geçiriyor.
Bugünün ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Doğuş Grubu Ailesi’nin, Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu’nun bir parçası olarak bulunduğu bölgeye değer katmak hedefiyle bölge halkını destekliyor ve lokal tedariği önceliklendiriyor.