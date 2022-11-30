Kaputaş Plajı'nda denizin rengi kahverengiye dönüştü

Antalya'nın Kaş ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve sabah da devam eden kuvvetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.
Bölgede yağışın ardından yağmur suları kanyondan geçerek Kaputaş Plajı'nda denizle buluştu.
Yağmurun getirdiği çamurlu suların etkisiyle turkuaz rengiyle ünlü plajda deniz kahverengiye dönüştü.
Yoldan geçen bazı vatandaşlar ve turistler araçlarını park ederek manzaranın fotoğrafını çekti.
İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki plajda yağışın ardından oluşan manzara, drone ile görüntülendi.