Kaputaş Plajı'nda denizin rengi kahverengiye dönüştü

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağışın ardından yüksek kesimlerden gelen çamurlu su, Kaputaş Plajı'nda denizin rengini değiştirdi.

Kaputaş Plajı'nda denizin rengi kahverengiye dönüştü - 1

Antalya'nın Kaş ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve sabah da devam eden kuvvetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kaputaş Plajı'nda denizin rengi kahverengiye dönüştü - 2

Bölgede yağışın ardından yağmur suları kanyondan geçerek Kaputaş Plajı'nda denizle buluştu.

Kaputaş Plajı'nda denizin rengi kahverengiye dönüştü - 3

Yağmurun getirdiği çamurlu suların etkisiyle turkuaz rengiyle ünlü plajda deniz kahverengiye dönüştü.

Kaputaş Plajı'nda denizin rengi kahverengiye dönüştü - 4

Yoldan geçen bazı vatandaşlar ve turistler araçlarını park ederek manzaranın fotoğrafını çekti.

Kaputaş Plajı'nda denizin rengi kahverengiye dönüştü - 5

İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki plajda yağışın ardından oluşan manzara, drone ile görüntülendi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER