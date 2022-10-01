Karabük'teki Hadrianaupolis Antik Kenti'ne Karaelmas Ekspresi ile turizm hedefi

Tren seferinin yanında ören yeri çalışmalarının da sonlanmasıyla turizm hareketinin daha çok artacağına işaret eden Dönmez, şöyle devam etti:

"Karaelmas treni seferleri için iki defa toplantı yaptık. Birisi Kalecik'te, diğeri Kültür ve Turizm Bakanlığında. Toplantıyı trenin duraklarının yer aldığı il ve ilçe belediye başkanları ile bölge milletvekilleri olarak yaptık. Tren, henüz saatleri belirlenmedi ama Ankara'dan kalkacak, Kalecik, Çankırı, Kurşunlu, Atkaracalar, Çerkeş ve Karabük'e gelecek. Turistler Safranbolu'da konaklayacak ve ertesi gün dönüşte Eskipazar'a gelerek antik kenti gezecek. Burada misafirlerimizi ağırlayarak tanıtım yapacağız. İkramlarımız olacak."