Karadeniz'in en uzun teleferiğinde doğaya yolculuk

İstanbul'da oturan ve bir süreliğine memleketi Trabzon'a gelen Hayriye Kılıçarslan ise ikinci kez bu teleferiğe bindiğini bildirerek, "Her mevsim başka güzel. Bunu yaptırandan Allah razı olsun. Burada çok güzel yerler var. Her yeri gördük. Manzara çok güzel" dedi.