Karadeniz'in en uzun teleferiğinde doğaya yolculuk

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki Beşikdağ'da yer alan ve 3 bin 100 metrelik hattıyla Karadeniz'in en uzun teleferiği olan "Beşikdüzü", ziyaretçilerini sonbaharda rengarenk bitki örtüsüyle kaplı doğada yolculuğa çıkarıyor.
Denize hakim bir noktada, yaklaşık 4 ay önce hizmet vermeye başlayan ve deniz seviyesinden 531 metre koduna uzanan teleferik, iki kabinli "var-gel" sistemiyle çalışıyor. Her kabini 55 kişilik kapasiteye sahip teleferik, saatte 400 kişiyi taşıyabiliyor.
Sonbahar mevsiminin son günlerinin yaşandığı bugünlerde sarı, yeşil ve kızıl tonlarındaki bitki örtüsünün yanı sıra sis bulutlarıyla kaplı zirvede yolcularına eşsiz seyir keyfi sunan teleferik, bölgeyi kuşbakışı izlemek isteyen yerli ve yabancı yolcularına doyumsuz bir Karadeniz manzarası sunuyor.
Tatil için Trabzon'a gelen Ürdünlü Hiba Özbey de Beşikdüzü teleferiğinin adını duyduğunu ve çok merak ettiğini belirterek, "Burası gerçekten çok güzel bir yer. Teleferik gerçekten muhteşem manzara sunuyor. Çok beğendim ve herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka burayı gelip görmeliler" diye konuştu.
İstanbul'da oturan ve bir süreliğine memleketi Trabzon'a gelen Hayriye Kılıçarslan ise ikinci kez bu teleferiğe bindiğini bildirerek, "Her mevsim başka güzel. Bunu yaptırandan Allah razı olsun. Burada çok güzel yerler var. Her yeri gördük. Manzara çok güzel" dedi.
Niyazi Kılıçarslan da Beşikdüzü'nün çok güzel bir ilçe olduğunu anlatarak, "Turistler için muhteşem bir güzellik. Herkesi bu eşsiz güzellikleri görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.