Karadeniz'in en uzun teleferiğinde doğaya yolculuk

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, denize hakim bir noktada 3 bin 100 metre hat ile Karadeniz'in en uzun teleferiği olan "Beşikdüzü", sonbaharda yolcularını sarı, yeşil ve kızıl tonlardaki bitki örtüsü ve zaman zaman doğayı saran sis bulutları arasında gezintiye çıkarıyor.

Karadeniz'in en uzun teleferiğinde doğaya yolculuk - 1

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki Beşikdağ'da yer alan ve 3 bin 100 metrelik hattıyla Karadeniz'in en uzun teleferiği olan "Beşikdüzü", ziyaretçilerini sonbaharda rengarenk bitki örtüsüyle kaplı doğada yolculuğa çıkarıyor.

Karadeniz'in en uzun teleferiğinde doğaya yolculuk - 2

Denize hakim bir noktada, yaklaşık 4 ay önce hizmet vermeye başlayan ve deniz seviyesinden 531 metre koduna uzanan teleferik, iki kabinli "var-gel" sistemiyle çalışıyor. Her kabini 55 kişilik kapasiteye sahip teleferik, saatte 400 kişiyi taşıyabiliyor.

Karadeniz'in en uzun teleferiğinde doğaya yolculuk - 3

Sonbahar mevsiminin son günlerinin yaşandığı bugünlerde sarı, yeşil ve kızıl tonlarındaki bitki örtüsünün yanı sıra sis bulutlarıyla kaplı zirvede yolcularına eşsiz seyir keyfi sunan teleferik, bölgeyi kuşbakışı izlemek isteyen yerli ve yabancı yolcularına doyumsuz bir Karadeniz manzarası sunuyor.

Karadeniz'in en uzun teleferiğinde doğaya yolculuk - 4
Karadeniz'in en uzun teleferiğinde doğaya yolculuk - 5
Karadeniz'in en uzun teleferiğinde doğaya yolculuk - 6
Karadeniz'in en uzun teleferiğinde doğaya yolculuk - 7
Karadeniz'in en uzun teleferiğinde doğaya yolculuk - 8

"TELEFERİK MUHTEŞEM MANZARA SUNUYOR"

Tatil için Trabzon'a gelen Ürdünlü Hiba Özbey de Beşikdüzü teleferiğinin adını duyduğunu ve çok merak ettiğini belirterek, "Burası gerçekten çok güzel bir yer. Teleferik gerçekten muhteşem manzara sunuyor. Çok beğendim ve herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka burayı gelip görmeliler" diye konuştu.

Karadeniz'in en uzun teleferiğinde doğaya yolculuk - 9

İstanbul'da oturan ve bir süreliğine memleketi Trabzon'a gelen Hayriye Kılıçarslan ise ikinci kez bu teleferiğe bindiğini bildirerek, "Her mevsim başka güzel. Bunu yaptırandan Allah razı olsun. Burada çok güzel yerler var. Her yeri gördük. Manzara çok güzel" dedi.

Karadeniz'in en uzun teleferiğinde doğaya yolculuk - 10
Karadeniz'in en uzun teleferiğinde doğaya yolculuk - 11
Karadeniz'in en uzun teleferiğinde doğaya yolculuk - 12

Niyazi Kılıçarslan da Beşikdüzü'nün çok güzel bir ilçe olduğunu anlatarak, "Turistler için muhteşem bir güzellik. Herkesi bu eşsiz güzellikleri görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'in en uzun teleferiğinde doğaya yolculuk - 13
Karadeniz'in en uzun teleferiğinde doğaya yolculuk - 14
Karadeniz'in en uzun teleferiğinde doğaya yolculuk - 15
Karadeniz'in en uzun teleferiğinde doğaya yolculuk - 16

N-LIFE HABERLERİ

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