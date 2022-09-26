Karahantepe ören yeri statüsüne alındı

Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan Şanlıurfa'daki Karahantepe, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından ören yeri statüsüne alındı.
Şanlıurfa'daki kültür envanterinin tespiti için başlatılan çalışmalar kapsamında şehir merkezine 46 kilometre mesafede bulunan Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında, araştırmacılar tarafından 1997'de yüzey araştırması sırasında Karahantepe'deki yapılar fark edildi.
Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında 2017'de başlatılan "Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları" projesi kapsamında alanda yüzey araştırma çalışması gerçekleştirildi.
Bu araştırmalarda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait "T" biçiminde 250'nin üzerinde dikili taş tespit edildi. 2019'da başlanan kazılarda Göbeklitepe ile aynı döneme tarihlenen "T" şeklinde dikili taşlar, heykeller ve birçok obje bulundu.
Arkeoloji dünyasında ve tarih çevrelerinde yankı uyandıran bu kazılar yeniden dikkatleri bölgeye çekti. Göbeklitepe'ye gelen ziyaretçilerin bir kısmı kazı çalışmalarının devam ettiği Karahantepe'yi de görmek için rotalarını bölgeye çeviriyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonrası Karahantepe geçen hafta ören yeri statüsünü kazandı. Bu kapsamda alandaki eserlerin çevresine bilgilendirme levhaları yerleştirilecek, görevlilerce ziyaretçilere detaylı bilgi aktarılacak.
Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, "Bu fizibilite çalışmasına yönelik olarak da düzenlemeler yapılacak. Bir alanın ören yeri ilan edilmesi doğrudan doğruya buraya gelen ziyaretçilerin alandan doğru bir şekilde etkileşimini sağlayacak. Başka bir değişle doğru bilginin onlara ulaşmasını sağlamak. Gelenlerin de arkeolojik alana zarar vermeden bu alandan bilgi almalarının önünü açmak diye düşünebilirsiniz" dedi.
Karul, Karahantepe'nin açığa çıkarılan kalıntıların oluşturduğu etkiye bağlı olarak çok hızlı bir şekilde ören yerine dönüştürülen yerlerden biri olduğunu belirterek, bu durumun ziyaretçi sayısını arttıracağını ifade etti.
Prof. Dr. Karul, ören yeri kararının yapmakta ve hazırlamakta oldukları projelerin biraz daha hızlanmasına vesile olacağını ifade ederek, alanın üzerini kapatmak için hazırladıkları çatı projesinin de bu yıl uygulamaya geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Alana gelen ziyaretçiler için yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalar yapılacağı belirtildi.
İşte ören yeri statüsüne alınan Karahantepe'den görüntüler...