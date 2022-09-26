Karahantepe ören yeri statüsüne alındı

ZİYARETÇİ ETKİLEŞİMİ ARTACAK

Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, "Bu fizibilite çalışmasına yönelik olarak da düzenlemeler yapılacak. Bir alanın ören yeri ilan edilmesi doğrudan doğruya buraya gelen ziyaretçilerin alandan doğru bir şekilde etkileşimini sağlayacak. Başka bir değişle doğru bilginin onlara ulaşmasını sağlamak. Gelenlerin de arkeolojik alana zarar vermeden bu alandan bilgi almalarının önünü açmak diye düşünebilirsiniz" dedi.