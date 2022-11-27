Karavana çevirdiği "school bus" ile 15 bin kilometre yol kat edecek

Geçimini yazılımcı ve yamaç paraşütü eğitmeni olarak kazanan Kadir Mert, İzmir'den iki yıl önce hurda halinde 260 bin liraya aldığı ve 440 bin lira harcayarak karavana çevirdiği "school bus" ile uzun bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor.

Son hazırlıklarını yapan Mert, önümüzdeki günlerde başlayacağı yolculuğu hakkında bilgi verdi.

Daha önce Endonezya, Tayland, Singapur, Kamboçya, Nepal, Hindistan gibi ülkeleri gezme fırsatı bulduğunu belirten Mert, ilk defa karavanıyla uzun bir seyahat yapacağını anlattı.