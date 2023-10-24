Karavanla seyahatin püf noktaları

Karadeniz'in yeşil doğası, tepeleri ve şelaleleri, doğa tutkunları için cazip bir seçenek. Trabzon, Rize, Samsun gibi şehirler, Karadeniz sahili boyunca gezilebilecek önemli duraklardan bazıları. Özellikle Batı Karadeniz, doğaseverler için ideal bir rota. Zonguldak, Bartın, Kastamonu gibi şehirler, bölgede karavanla keşfedilebilecek yerler arasında.

Hava şartları henüz kışa dönmeden rotanızı Doğu Anadolu'ya çevirebilirsiniz. Bölge, tarihi ve kültürel zenginliğiyle dikkat çekiyor. Van Gölü, Nemrut Dağı, Ani Harabeleri gibi yerler, bölgede gezilebilecek popüler destinasyonlar arasında.