Karay kültürü ve dili Litvanya'nın Trakai şehrinde yaşatılıyor

Trakai'de ikamet eden ve kültürlerini yaşatmak için çabalayan Karay milletinden Ingrida Spakovskaja, hayatlarını anlattı.

Spakovskaja, eşinin de kendisi gibi Karay olduğunu belirterek, "İki kızım var. Birinin adı Dovleta, diğerinin adı Dinara. Dovleta, Türkçede kullanılan devlet kelimesiyle aynı. Karaycada (Karaimce) imparatorluk ve devlet anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

Hala Karayca konuşanlar olduğuna dikkati çeken Spakovskaja, "Bu nedenle kültürümüz yaşıyor ve yaşayacak. Annem ve ablam Karay dilini benden daha akıcı konuşuyor. Ben küçükken evde konuşulan dil buydu. Dili kolayca anlayabiliyorum, sadece konuşurken biraz zor" dedi.