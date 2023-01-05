Karlar kraliçesi: St. Petersburg

Birkaç kez yıkım aşamasına gelip her zaman küllerinden yeniden doğmayı da başarmış bir şehir burası… Elbette 1. Dünya Savaşı’nın patlak vermesine dek tahtta oturan Romanov Hanedanı’nın şatafatlı dönemi başta olmak üzere, her dönem edebiyat, müzik ve sanatın diğer dallarından yetenekleri kendisine çekmesiyle, tarihiyle olduğu kadar zengin kültür sanat yaşamıyla da ziyaretçilerini şaşırtıyor.