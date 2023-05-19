Kars Peynir Müzesi'ni ilk yılında 70 bin ziyaretçi gezdi

Bazı ziyaretçilerin "Peynirin de müzesi olur muymuş" diyerek girdikleri müzede şaşırdıklarını aktaran Koç, "Yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz var. Karavanlarla ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Peynir yapımıyla alakalı görseller çok dikkati çekici. Hepsi yüksek teknolojiyle üretilmiş gerçeğe birebir uyan heykellerimiz ve maketlerimiz var" diye konuştu.

"Dünyanın 18. peynir rotası" olarak tescillenen Kars Peynir Müzesi'nin turizm açısından önemini vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Burası alan olarak dünyanın en büyük peynir müzesi ve ziyaretçilerimiz yaklaşık 1100 metrekarelik bir alanı dolaşıyor. Etkinlik ve dış alanla beraber yaklaşık 3 bin metrekareyi buluyor. Geçtiğimiz sene mart ayında açılan peynir müzemizi bu güne kadar 70 bin kişi ziyaret etti. Bu bizim için gerçekten çok sevindirici bir rakam. Burası gerçekten görülmeye değer bir müze, çünkü Türkiye'deki tek tematik peynir müzesidir."