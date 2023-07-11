Kaş tatilinde mutlaka yapmanız gereken aktiviteler (Kaş gezi rehberi)

Kaş, Türkiye'nin güneybatısında, Akdeniz'e kıyısı olan bir tatil beldesidir. Burada yapabileceğiniz birçok keyifli etkinlik bulunmaktadır. İşte Kaş'ta mutlaka yapmanız gereken bazı aktiviteler:



Likya Yolu'nda Yürüyüş

Kaş, Likya Yolu'nun geçtiği noktalardan biridir. Likya Yolu, antik dönemde kullanılan bir ticaret yolu olup doğa severler için güzel bir yürüyüş rotasıdır. Kaş'tan başlayarak doğal güzellikleri keşfetmek için Likya Yolu'na katılabilirsiniz.



Saklıkent Kanyonu'nda Trekking

Kaş'a yakın bir mesafede bulunan Saklıkent Kanyonu, doğaseverler için harika bir trekking rotasıdır. Kanyon boyunca yürüyüş yapabilir, serin sularında yürüyerek keyifli anlar geçirebilirsiniz.