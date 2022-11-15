Kastamonu'daki Loç Vadisi'nden sonbahar manzaraları

Kastamonu'da bulunan Loç Vadisi ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor.
Dünyanın en derin kanyonlarından Valla Kanyonu çıkışından başlayıp yaklaşık 8 kilometre sonra Karakadı Kanyonu'nda sona eren Loç Vadisi, ziyaretçilerini, dev kayalıkları, kendine has bitki örtüsü ve el değmemiş doğal yapısıyla karşılıyor.
Küre Dağları Milli Parkı bünyesinde bulunan ve biyoçeşitliliği, endemik türleri, yaban hayatıyla öne çıkan vadi, sonbahar mevsiminin yaşandığı şu günlerde ayrı bir güzelliği büründü.
Yer yer 1200 metreyi bulan derinliğe sahip vadinin ortasından geçen Devrekani Çayı'nın turkuaz renkli suyu ile bölgede sonbahar renklerine bürünen köyler de her mevsim ziyaretçilerin beğenisini topluyor.
Yazın vadiden geçen çayın suyunda serinleyen ziyaretçiler, sonbaharda ise rengarenk ağaçlar arasında yürüyüş yapma fırsatı buluyor.
İşte Loç Vadisi'nden renkli manzaralar...