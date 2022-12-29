Kerpe'nin saklı hazinesine su altı kazılarıyla ulaşıldı

Fiziki özellikleri, hangi döneme ait olduklarının saptanmasına imkan sağlayan amforaların en erken tarihlisinin MÖ 4. yüzyıl, en geç tarihlisinin ise MS 12. yüzyıla ait olduğu belirlendi. Eserler arasında en çok "geç Roma" eserlerine rastlandı.

Su altı kazı çalışmalarında, kale kalıntıları, limanın gündelik hayatına dair seramikler ve 4 bölgede batıklar da bulundu.