Kırklar Dağı'nda doğa şöleni: Bir yanında kar, bir yanında sonbahar
Trabzon'un yüksek kesimlerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı, Karadeniz yaylalarını beyaza bürüdü. Havadan çekilen görüntülerde, bir yanda karla kaplı zirveler, diğer yanda Sonbahar görsel şölen oluşturdu.
Karadeniz'in eşsiz doğası bir kez daha etkiledi. Trabzon-Bayburt sınırında, 3 bin 100 rakımda yer alan Kırklar Dağı Mescidi çevresinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışıyla bölge adeta beyaz bir örtüye büründü.