Kış tatili için en iyi yurt dışı rotaları

Kışın kayak tatili yapmayı sevenlerden misiniz? Öyleyse Åre sizin için mükemmel bir seçenek. Kuzey Avrupa’nın en iyi kayak merkezi olan Åre, birçok kış sporu müsabakasına ev sahipliği yapmasıyla ünlü. Kayak tesisleri, festivaller, yarışlar, eğitimler… Yani bir kayak tatili için düşlediğiniz ne varsa Åre’de mevcut. Üstelik dog sledding gibi daha önce deneyimlemediğiniz etkinlikler de Åre’de sizi bekliyor. Soğuktan dondunuz mu? Saunalar iliğinizi kemiğinizi ısıtmak üzere emrinize amade. Karnınız mı acıktı? Åre’den sadece bir saat uzaklıkta bulunan ve dünyanın en iyi fine dining restaurantlarından biri olan Fäviken’de hayatınızda yediğiniz en güzel yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz. Kayak ilginizi çekmiyor mu? Öyleyse İskandinayva nın en köklü kültürlerinden biri olan Samilerin izlerini takip edip, farklı kültürleri keşfetmenin keyfini sürebilirsiniz.
Åre’de konaklamak için dağ evinden butik otellere bir sürü farklı seçenek mevcut. Ancak gerçek bir kuzey deneyimi için Igloo Åre’de kalarak buzdan yapılma yataklarda yatabilir, güne kar yürüyüşü ekibine katılarak başlayabilirsiniz.
Kıştan nefret edenlere, güneş olsun içimi ısıtsın diyenlere en güzel seçenek Barbados. Karayiplerin en güzel adalarından biri olan Barbados’ta, bir süreliğine de olsa gri havayı kenara bırakıp, mavinin keyfini sürmek mümkün. Zaten Barbados’a gitmek için en güzel zamanlar da kış ayları. Yazın çok sıcak ve nemli olan, sık sık fırtınalarla boğuşan bu güzel ada, en güzel halini ocak ile nisan ayları arasında yaşıyor.
Barbados’un mükemmel plajları insanları bu adaya çeken en büyük etmen. Mullins ve Gibbes plajları, adanın en büyükleri olduğu gibi aynı zamanda en popülerleri. Billur gibi suların çevirdiği plajlarda snorkelling yapmak da oldukça heyecan verici. Bazı plajlarda dalgalar çok yüksek olduğundan Barbados, sörf yapanlar için de bulunmaz bir nimet. Deniz, kum ve güneşten yeterince nasiplenenler için birbirinden güzel botanik bahçeleri ve ilginç mağaralar da görülecek yerler arasında.
Kültür tatilini sevenler, dünyanın kültür miraslarının peşine düşenler için kış aylarında gidilebilecek en güzel yerlerden bir tanesi Córdoba. Akdeniz ikliminin etkisindeki bu minik şehir yazları aşırı sıcak olduğundan, kışları çok daha rahat gezilebiliyor.
Romalılar tarafından kurulan, daha sonra Arapların eline geçen ve Avrupa’da İslam medeniyetinin en yüksek noktaya ulaştığı yer olan Córdoba, farklı kültürlerin etkisinde kalması sonucunda oldukça zengin bir kültür mirasına nail olmuş, şanslı bir Endülüs şehri. Farklı dönemlerin izlerinin aynı anda görülebilmesi Córdoba’yı tam bir mimari cennet haline getiriyor. Dünya kültür mirası olarak önemle korunan La Mezquita yani bizim bildiğimiz adıyla Kurtuba Camii ve daracık sokaklarıyla zamanda yolculuk yapmışsınız gibi hissetmenizi sağlayan Yahudi Mahallesi Córdoba’dayken görmeden geçmemeniz gereken yerlerden ikisi. Doğası ise ayrı güzel Córdoba’nın. Şehri saran kadim zeytin ağaçları, Córdoba mutfağına da hakim olmuş durumda. Zeytinyağlılar ve İspanyollara özgü mini mezeler olan tapaslar midenize bayram ettirecek cinsten. Kısacası, kış melankolisine biraz ara verip, kendinizi yepyeni bilgilerle sarmanız için Córdoba’dan daha güzeli yok.
Kış tatilinizde kuzeye doğru yol almayı planlıyorsanız, görmeniz gereken güzellikler arasına mutlaka Kuzey Işıkları’nı da eklemelisiniz. Ne kadar kuzeye giderseniz, görme şansınızın o kadar arttığı bu büyüleyici ışık oyunu, kış tatiline çıkmak için başlı başına bir neden olabilir. Kuzey Işıkları için düzenlenen turların, bu ışıkları en iyi nerelerde görebileceğinize dair listelerin sayısı hiç de az değil; ancak Norveç’in kuzey sınırlarında bulunan Tromsø, hem oldukça gezilip görülesi bir şehir olmasıyla, hem de Kuzey Işıkları’nın sıklıkla semalarında belirmesiyle aradan sıyrılmayı başarıyor.
Tromsø Norveç’in en güzel şehri olarak da ünlenmiş durumda. Kış aylarında burası dondurucu soğukların etkisi altında olsa da, şehirdeki hayat durmuyor. Birbirinden güzel müzeler, sanat galerileri keşfedilmeyi bekliyor. Norveç’in deniz ürünlerine odaklanan mutfağı, daha önce tatmadığınız lezzetlerle sizi tanıştırıyor. Şehrin şık otelleri ise, gece gökyüzünü görmeyi sağlayan cam tavanlı opsiyonlarıyla, sizi Kuzey Işıkları’na bir adım daha yaklaştırıyor.
Prag kış aylarının dondurucu etkilerini sonuna kadar yaşayan ancak bundan zerre şikayet etmeyeceğiniz bir şehir. Çünkü dünya üzerinde kışın bu kadar yakıştığı başka bir yer daha yok. Kış aylarında turistlerin de elini eteğini çekmesiyle oldukça sakinleşen Prag, daracık sokakları, arnavut kaldırımları, gaz lambalarıyla aydınlatılan romantik sokaklarıyla kendinizi adeta bir masalın içindeymişsiniz gibi hissetmenizi sağlıyor.
Kış aylarında pek tercih edilesi olmasa da, Prag’a gidince Çek biralarının tadına bakmadan dönmek büyük kayıp olur. Şehrin yerel üreticilerinin ya da Çek Cumhuriyeti’nin farklı yerlerinde üretilen yüzlerce farklı çeşit bira, şehir hayatının da vazgeçilmez bir parçası.
Sıcak bir kış tatili düşleyenler için bir diğer güzel seçenek, yıl boyu sıcak kalmayı başarabilen Miami. Korkunç kış koşullarından kaçan Amerikalıların da akınına uğrayan bu canlı şehir, birbirinden güzel plajları, hareketli sanat ortamı, gurme restoranları ile tam bir cazibe merkezi.
Miami’nin en ünlü kısmı şüphesiz ki şehrin güneyinde uzanan South Beach. Lüks otellerin çoğu da bu plajın çevresinde konuşlanmış durumda. Kocaman bir plaj olmasına rağmen oldukça kalabalık olabiliyor. Kalabalıktan kaçanlar için Bill Baggs Cape Florida State Park çok daha uygun. Küba’nın küçük bir örneği olan Little Havana, renkli sokakları, Küba kahveleri, Küba yemekleri, Küba restoranları ile Miami’nin en farklı köşesi. Miami’nin South Beach kısmına hakim Art Deco mimari tarzı ise, rehberler eşliğinde keşfedebileceğiniz başka bir güzellik.
Kaynak: Brandlifemag