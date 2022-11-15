Kış tatili için en iyi yurt dışı rotaları

Åre / İsveç

Kışın kayak tatili yapmayı sevenlerden misiniz? Öyleyse Åre sizin için mükemmel bir seçenek. Kuzey Avrupa’nın en iyi kayak merkezi olan Åre, birçok kış sporu müsabakasına ev sahipliği yapmasıyla ünlü. Kayak tesisleri, festivaller, yarışlar, eğitimler… Yani bir kayak tatili için düşlediğiniz ne varsa Åre’de mevcut. Üstelik dog sledding gibi daha önce deneyimlemediğiniz etkinlikler de Åre’de sizi bekliyor. Soğuktan dondunuz mu? Saunalar iliğinizi kemiğinizi ısıtmak üzere emrinize amade. Karnınız mı acıktı? Åre’den sadece bir saat uzaklıkta bulunan ve dünyanın en iyi fine dining restaurantlarından biri olan Fäviken’de hayatınızda yediğiniz en güzel yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz. Kayak ilginizi çekmiyor mu? Öyleyse İskandinayva nın en köklü kültürlerinden biri olan Samilerin izlerini takip edip, farklı kültürleri keşfetmenin keyfini sürebilirsiniz.

Åre’de konaklamak için dağ evinden butik otellere bir sürü farklı seçenek mevcut. Ancak gerçek bir kuzey deneyimi için Igloo Åre’de kalarak buzdan yapılma yataklarda yatabilir, güne kar yürüyüşü ekibine katılarak başlayabilirsiniz.