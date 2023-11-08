Kış tatilinde nereye gidilir?

Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinden biri olan Uludağ, kış sporları yapmak isteyenler için ideal bir seçenek. Aynı zamanda kışın doğa yürüyüşleri ve kar manzaralarıyla da keyifli vakit geçirebileceğiniz bir rota olarak düşünebilirsiniz.

Erzurum'da yer alan Palandöken de Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri. Kaliteli kayak olanakları ve eşsiz manzaralarıyla kış tatili için harika bir seçenek.