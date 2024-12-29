Kolombiya tarihine ışık tutan kasaba: Villa de Leyva
"Ulusal Miras Kasabası" kabul edilen Kolombiya'nın turistik koloni kasabası "Villa de Leyva" her gün yerli ve yabancı yüzlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.
Başkent Bogota'ya 165 kilometre uzaklıkta yer alan Villa de Leyva, renkli kolonyal evleri, mistik tarihi, çikolata müzesi ve Muisca kültürüyle tanınıyor.
Beyaz badanalı duvarlar, ahşap kapı ve pencerelerle sade tasarlanmış evlerin bulunduğu kasaba, Kolombiya'nın kolonyal mimari mirasının en dikkati çekici örneklerinden biri kabul ediliyor.
Tam adı "La Villa de Santa Maria de Leyva" olan kasaba, 12 Haziran 1572'de İspanyol devlet adamı ve Yeni Granada Krallığı'nın ilk kraliyet valisi Andres Diaz Venero de Leyva tarafından kuruldu.