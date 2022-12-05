Kolombiya'da tarihi Tuz Katedrali Noel öncesi ışıklarla donatıldı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın 40 kilometre kuzeyinde yer alan Zipaquira kentindeki katedral, tarihinde ilk kez yılbaşı öncesi ışıklarla donatıldı.
Kolombiya'nın "turizm harikası" olarak adlandırılan ve yerli ile yabancı turistlerin ülkede en çok ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Tuz Katedrali, 1 milyonu aşkın ampulle renklendirildi.
Katedrale giren ziyaretçiler, LED ışıklarla süslenmiş tünelden yürüyerek bol bol fotoğraf ve video çekiyor. Alanda toplanan katılımcılar ise 3 boyutlu figürlerle aydınlatılan farklı dekorların önünde çeşitli etkinliklere katılıyor.
Tuz Katedrali Genel Müdürü Yenny Paez, etkinliğin 10 Ocak'a kadar süreceğini söyledi.
İnsanlarla Noel'in büyüsünü paylaşmak istediklerini belirten Paez, "Aileler, çocuklarıyla Noel'de sevgiyi, sihri ve hediyeleri yeniden yaşasın diye bu projeyi hayata geçirdik. Bu nedenle ziyaretçilerimizin, katedrale giriş yaparken Noel ışıkları ve süslerini görmelerini istedik" dedi.
Paez, ziyaretçilerin yüzde 60'ının yabancı olduğunu, 10 Ocak'a kadar yaklaşık 70 bin kişinin gelmesini beklediklerini kaydetti.
Zipaquira kentinde 180 metre derinlikte eski bir tuz madenine inşa edilmiş Tuz Katedrali'ne her yıl binlerce kişi ziyarette bulunuyor.