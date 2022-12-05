Kolombiya'da tarihi Tuz Katedrali Noel öncesi ışıklarla donatıldı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın 40 kilometre kuzeyinde yer alan Zipaquira kentindeki katedral, tarihinde ilk kez yılbaşı öncesi ışıklarla donatıldı.

Kolombiya'nın "turizm harikası" olarak adlandırılan ve yerli ile yabancı turistlerin ülkede en çok ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Tuz Katedrali, 1 milyonu aşkın ampulle renklendirildi.