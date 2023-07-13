Kolombiya'daki Ulusal Kahve Parkı'na yoğun ilgi

"SADECE BU TOPRAKLARA, İKLİME VE COĞRAFYAYA ÖZGÜ BİR KAHVE MARKASI ÜRETİYORUZ​​​​​​​"

Perez, Kolombiya kahvesinin dünyaca ünlü olduğunu vurgulayarak "Bu ülkeye gezmeye gelenler, mutlaka bu toprakların en değerli hazinesi olan kahvemizi tatmalıdır ve almalıdır. Sadece bu topraklara, iklime ve coğrafyaya özgü bir kahve markası üretiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Müzeyi ziyaret edenler, simülasyon görüntüleri sayesinde tarihsel bir yolculuğa çıkıyor, kahvenin Kolombiya topraklarına ilk gelişini, ekilmesini, hasadını ve çekirdeklerinin fabrikaya geldikten sonra üreticiye nasıl ulaştırıldığına tanık oluyor.