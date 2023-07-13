Kolombiya'daki Ulusal Kahve Parkı'na yoğun ilgi
Kolombiya'nın kahve tarlalarıyla ünlü Armenia kentinde inşa edilen Ulusal Kahve Parkı her dönem turistlerin en sık ziyaret ettiği mekanlar arasında kalmaya devam ediyor.
Kolombiya'nın kahve tarlalarıyla ünlü Armenia kentinde inşa edilen Ulusal Kahve Parkı her dönem turistlerin en sık ziyaret ettiği mekanlar arasında.
Quindio yönetim bölgesinin başkenti Armenia'ya 20 dakika mesafedeki Montenegro (Karadağ) kasabasında yer alan kahve parkı, Ulusal Kolombiya Kahve Yetiştiricileri Federasyonu ve Quindio Kahve Yetiştiricileri Yönetim Komitesince inşa edildi.