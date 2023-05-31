Guatape Kasabası adını, 16. yüzyılda İspanyol istilacılar bölgeye gelmeden önce burada yaşayan Guatape etnik grubundan alıyor.
Guatape, yapılan bir baraj sonucu oluşan, su ve kara parçalarının iç içe geçtiği, neyin ada neyin göl olduğu pek anlaşılmayan bir doğa harikası olarak biliniyor.
Guatape’yi ünlü kılan şey ise şehrin ortasında belirivermiş olan kocaman yekpare kaya olan El Peñol ve şehrin doğal güzelliği.
Guatape, renkli sokakları ve doğasıyla ünlü.
İşte, Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape'den yansıyanlar...