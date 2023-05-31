Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape

Kolombiya'nın Guatape Kasabası, renkli sokakları ve doğasıyla ünlü.

Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 1

Guatape Kasabası adını, 16. yüzyılda İspanyol istilacılar bölgeye gelmeden önce burada yaşayan Guatape etnik grubundan alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 2

Guatape, yapılan bir baraj sonucu oluşan, su ve kara parçalarının iç içe geçtiği, neyin ada neyin göl olduğu pek anlaşılmayan bir doğa harikası olarak biliniyor.

Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 3

Guatape’yi ünlü kılan şey ise şehrin ortasında belirivermiş olan kocaman yekpare kaya olan El Peñol ve şehrin doğal güzelliği.

Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 4

Guatape, renkli sokakları ve doğasıyla ünlü.

Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 5

İşte, Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape'den yansıyanlar...

Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 6
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 7
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 8
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 9
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 10
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 11
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 12
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 13
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 14
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 15
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 16
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 17
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 18
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 19
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 20
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 21
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 22
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 23
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 24
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 25
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 26
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 27
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 28
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 29
Kolombiya'nın renkli kasabası Guatape - 30
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