Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 8 yılda 3 milyon ziyaretçiye ulaştı
Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni açıldığı 2015'ten bugüne kadar 3 milyondan fazla kişi ziyaret etti.
Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni açıldığı 2015'ten bugüne kadar 3 milyondan fazla kişi ziyaret etti.
Açılışı Temmuz 2015'te gerçekleştirilen, Selçuklu Belediyesince farklı ölçülerde 1730 parça cam kullanılarak yaptırılan bahçe, 7 bin 600 metrekare kullanım, 3 bin 500 metrekare de yürüyüş alanına sahip.