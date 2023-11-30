Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 8 yılda 3 milyon ziyaretçiye ulaştı

KELEBEKLER DIŞINDA BİTKİLER VE BÖCEK KÖYÜ DE GÖRÜLEBİLİR

Bahçenin sadece kelebekleriyle ilgi çeken bir yer olmadığını vurgulayan Tuş şunları kaydetti:

"Ziyaretçiler burada birçok ülkeden gelen kelebekleri görebilirken Türkiye'de bulunmayan bitki türlerini de tanıma imkanı yakalıyor. İçeriğinde Böcek Köyü bulunmasıyla da standart hayvanat bahçelerinin dışına çıkan bir konsepte sahip. Buraya gelenler kelebeği görüyor, onun bitkilerle ilişkisini anlıyor, müze kısmında da kelebeğin oluşum aşamalarından kelebeğin ailelerine kadar görüyor. Kelebek dışında kalan beş takımı da farklı örneklerini görerek gezisini tamamlıyor. Aynı zamanda öğrencilerin eğitim aldıkları bir eğitim sınıfımız var. Okul grupları böcekleri, sürüngenleri ve tabii kelebekleri burada görebiliyorlar."