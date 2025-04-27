Konya'da 5 bin yıllık kale: Birçok medeniyetin izini taşıyor

''TURİZME ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ''

Takkeli Dağ'ın, yükseltisi ve bölgeyi 360 derece gözlemleme imkanı sunması nedeniyle taşıdığı stratejik değerinden dolayı antik çağlardan beri bir kalenin bulunduğu önemli bir yerleşim alanı olduğunu vurgulayan Pekyatırmacı, şöyle konuştu:

"Buradaki kazılarda önemli bulgulara ulaştık. 3. etap çalışmalarımız planlamalar dahilinde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Ülkemize, Konya siluetine ve turizmine önemli bir katkı sağlamayı düşünüyoruz. Takkeli Dağ'ın zirvesinde Gevale Kalesi'ni ziyarete gelen misafirlerimiz hem tarihin derinliklerine yolculuk edecekler hem de Konya'yı panoramik olarak görebilecekler. Bu anlarını fotoğraflayarak zamana iz düşebilecekler."