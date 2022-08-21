Konya'da restore edilen Obruk Gölü manzaralı 800 yıllık Obruk Hanı ziyarete açılıyor

Kılca, bölgenin turistlerin ilgi gösterdiği yerlerden olduğunu belirterek, bu alanı daha da zenginleştirip, konaklama yapılabilecek, sosyal alanların yer alacağı, ikramların olacağı güzel bir mekana çevirmek istediklerini belirtti.

"Burada önemli olan, tarihe sahip çıkmak. Yıkılmak üzere olan bu yapıyı turizme kazandırmış olduk" diyen Kılca, Kızören Obruğu'nun da turistlerin sıkça ziyaret ettiği bir yer olduğunu ifade etti.