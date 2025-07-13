Küpyar'ın kaya oluşumları keşfedilmeyi bekliyor
Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Küpyar bölgesinde yer alan ve peribacalarını da andıran kaya oluşumları, görenleri hayran bırakıyor. Yüz binlerce yıl süren jeolojik süreçlerin izlerini taşıyan hem bilimsel hem de turizm açısından büyük potansiyel taşıyan doğal yapılar keşfedilmeyi bekliyor.
Turgutlu ilçesine bağlı Küpyar bölgesi, sıra dışı kaya oluşumlarıyla dikkat çekiyor. Gediz Çöküntü Havzası'nın batı ucunda yer alan bölge, Neojen dönemine ait tortul katmanlar üzerinde bulunuyor.